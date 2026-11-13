Tomás Berthet y Linkup: La app inclusiva de citas para personas con discapacidad

Tomás Berthet lanzó Linkup, una aplicación argentina que facilita citas e amistades para personas con discapacidad, priorizando la accesibilidad y la empatía.

Tomás Berthet, un joven de 25 años nacido con espina bífida y usuaria de silla de ruedas, ha creado Linkup, una aplicación argentina diseñada para facilitar el encuentro amoroso y social entre personas con discapacidad. Lanzada oficialmente el 7 de agosto, la herramienta se presenta como un "Tinder inclusivo" que busca superar las barreras sociales y arquitectónicas que aislan a este colectivo.

Origen Personal de una Iniciativa Inclusiva

La idea detrás de esta plataforma nació hace aproximadamente un año, impulsada por la experiencia vivida de Tomás Berthet al notar la dificultad para encontrar espacios donde sentirse comprendido. Sin conocimientos previos de programación o diseño, investigó herramientas digitales asistidas por comandos para construir paso a paso lo que sentía que faltaba en el mercado. Su objetivo era transformar las barreras cotidianas en un puente hacia el encuentro, demostrando que es posible llevar una vida plena más allá de la discapacidad.

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La respuesta del público fue inmediata, superando las 2.200 descargas en el país en poco tiempo. Córdoba se consolidó rápidamente como una de las comunidades más activas, junto con Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata. Esta acogida demuestra una necesidad genuina de pertenecer a un entorno donde la discriminación no sea un obstáculo para formar amistades o parejas.

Características Técnicas y Accesibilidad

A diferencia de las aplicaciones tradicionales donde el aspecto visual es primordial, Linkup prioriza la comunicación y la empatía mutua desde el primer momento. Al crear un perfil, la plataforma invita a los usuarios a definir cómo desean comunicarse, ofreciendo herramientas como lectores de pantalla, tipografías ampliadas y opciones de alto contraste. Este diseño adapta la tecnología a las necesidades específicas de personas con diversas discapacidades visuales o motrices.

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El enfoque radica en que nadie tenga que pedir disculpas por ser quien es al momento de querer conocer a alguien. La aplicación permite a los usuarios establecer claramente sus preferencias de interacción, eliminando la incertidumbre inicial que suele generar ansiedad en estos procesos de acercamiento. La tecnología se pone al servicio de la persona, no al revés, facilitando una interacción más fluida y respetuosa.

Planificación de Encuentros Presenciales Seguros

Un aspecto destacado de la plataforma es su función para organizar salidas presenciales, asegurando que estas no se conviertan en una carrera de obstáculos. Cada perfil permite visibilizar con naturalidad las condiciones que hacen agradable un encuentro, como la necesidad de baños adaptados, mesas para sentarse, cercanía a paradas de colectivo o espacios con iluminación suave y bajo nivel de ruido.

Esta funcionalidad permite que la otra persona conozca de antemano las necesidades del usuario, evitando situaciones incómodas y barreras arquitectónicas imprevistas. Tomás Berthet explica que cargar estos datos en el perfil es clave para que el encuentro se desarrolle con calma y respeto, convirtiendo una simple cita en una experiencia inclusiva y cómoda para ambas partes.

La aplicación sigue disponible de forma totalmente gratuita en Google Play Store y App Store, con la aspiración de expandirse a otros países de la región y el mundo. El sueño de Tomás Berthet es generar espacios donde alguien pueda decir "yo también paso por esto", normalizando la vida afectiva y sexual de las personas con discapacidad a través de la conexión humana sincera.