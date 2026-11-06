Tomás Aranda vuelve a la consideración de Rodolfo Arruabarrena tras recuperar su fractura

Tomás Aranda superó su fractura de peroné en 72 días y estará disponible para Rodolfo Arruabarrena frente a Central Córdoba, fortaleciendo el ataque de Boca Juniors.

Tomás Aranda confirmó su recuperación total de la lesión que lo mantuvo al margen de las canchas durante dos meses y medio, asegurando así su presencia en la convocatoria oficial del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El futbolista, quien había sufrido una fractura del peroné derecho el 26 de agosto durante una sesión de entrenamientos en el predio de Ezeiza, demostró una capacidad de adaptación y curación que superó ampliamente las expectativas del cuerpo médico.

La evolución favorable del jugador, que requirió intervención quirúrgica inmediata tras el accidente, permitió acortar drásticamente los plazos rehabilitadores originalmente estimados. Mientras que los pronósticos iniciales indicaban que sería muy difícil verlo en acción antes del año 2027, su progreso real le permitió regresar a la consideración del entrenador técnico después de solo 72 días de recuperación activa y supervisada.

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Estrategia ofensiva y competencia en el ataque

La intención principal del cuerpo técnico de Boca Juniors es incorporar a Aranda en el banco de suplentes para el próximo compromiso, dándole la posibilidad concreta de sumar minutos de juego según la dinámica del partido. Su regreso representa una alternativa táctica valiosa para el equipo en el sector ofensivo, donde la competencia por los espacios es alta.

En este frente, Aranda deberá competir por dos lugares disponibles junto a otros talentos destacados como Leonel Flores, Sebastián Villa y Alan Velasco. La inclusión del juvenil en la lista de convocados no solo aporta profundidad al planteo, sino que también ofrece al DT opciones de rotación necesarias para afrontar la intensidad de la recta final de la temporada.

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Contexto del partido y rivalidad histórica

Ante la inminente disputa, el estratega Rodolfo Arruabarrena subrayó la importancia estratégica de imponerse en condición de local, reconociendo la amenaza que representa el oponente. El técnico advirtió que enfrentan a un rival determinado, identificado como el Halcón, que busca hacer historia y clasificar a la Sudamericana, lo cual implica una presión competitiva elevada para ambas escuadras.

El escenario de la jornada es decisivo para la clasificación y el posicionamiento final en la tabla de posiciones. Si Boca Juniors logra obtener los tres puntos frente a Central Córdoba, se asegurará el primer lugar de la tabla sin depender de los resultados de otros competidores como Argentinos Juniors o Rosario Central. Cualquier otra situación requerirá analizar los desfavorables resultados de sus perseguidores directos para mantenerse al frente.

Continuidad del calendario y objetivos finales

El retorno de Aranda es una noticia de vital importancia para la continuidad del plantel, dado que el equipo de la Ribera tiene por delante compromisos determinantes en la recta final del año. La disponibilidad del jugador, que lleva el número 10 en su espalda, brinda al equipo una flexibilidad ofensiva crucial para mantener el rendimiento en un calendario densamente cargado.

Con una plantilla más completa y las opciones tácticas ampliadas, el conjunto dirigido por Arruabarrena afronta esta jornada crítica con el objetivo claro de cerrar el año con un motivo adicional para festejar. La combinación de la salud recuperada de sus figuras y la motivación por asegurar la primera posición define el rumbo del equipo en estos momentos clave del torneo.