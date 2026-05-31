Toluca gana la Copa de Campeones de la Concacaf

Toluca se coronó campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf al vencer a Tigres en la definición por penales. El partido fue emocionante y se decidió en la definición.
Toluca ganó la Copa de Campeones de la Concacaf al vencer a Tigres en la definición por penales. El partido había terminado 1-1 en el alargue y se disputó en el estadio Nemesio Díez, a una altitud de 2.600 metros.
El equipo de Mohamed se clasificó para el Mundial de Clubes y la Intercontinental. El título se decidió en la definición por penales, donde Santiago Simón convirtió para Toluca y Nahuel Guzmán atajó a Franco Romero. Para Tigres, marcaron Juan Brunetta y Angel Correa. El equipo de Mohamed tuvo a los argentinos Simón, Romero y Nicolás Castro en el once inicial, mientras que Tigres contó con Guzmán y Correa desde el inicio.
El campeón había accedido a la final al derrotar a Los Angeles FC en semifinales, mientras que Tigres dejó en el camino a Nashville. El partido fue decisivo para el título y el desempeño de los equipos en el torneo. El equipo de Mohamed se quedó con el título de la Copa de Campeones de la Concacaf
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