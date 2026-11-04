TN lidera audiencia de noticias en octubre por cobertura de Brasil y Litoral

Tribune News dominó el ranking con un 27% de share en TV y YouTube. La reelección de Lula y las inundaciones impulsaron su liderazgo mediático nacional.

Tribune News consolidó su posición dominante en el mercado de noticias argentino durante el mes de octubre, registrando cifras históricas tanto en televisión abierta como en plataformas digitales. Según los datos oficiales proporcionados por Kantar Ibope Media, el canal alcanzó una cuota de pantalla del veintisiete por ciento entre las siete de la mañana y las veinticuatro horas, posicionándose muy por encima de sus competidores directos en la franja horaria de lunes a domingo.

Récord de Share en Televisión Abierta

La superioridad numérica de Tribune News fue contundente al comparar sus métricas con las señales rivales que conforman el sector informativo. Cincuenta y Nueve Noticias ocupó el segundo lugar con un veintitrés punto siete por ciento de participación, mientras que América twentyfour logró un dieciocho punto cuatro por ciento. Crónica se mantuvo con un doce punto nueve por ciento, seguido por La Nación Plus con un ocho punto nueve por ciento y Canal Treinta y Dos con un siete punto ocho por ciento. El resto del mercado quedó repartido entre otras señales menores.

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En términos de rating promedio por hogares, Tribune News promedió dos puntos cero ocho, encabezando nuevamente el ranking general. Este resultado coloca a Cincuenta y Nueve Noticias en segundo puesto con un valor de uno ochenta y dos, mientras que América twentyfour cerró con uno cuarenta y uno. Las brechas numéricas demuestran una preferencia clara del espectador por la información inmediata y el análisis especializado que ofrece la señal líder durante la jornada completa.

Dominio Digital y Cobertura Internacional

El éxito editorial también se trasladó sin reservas al ecosistema digital, específicamente en la plataforma de video YouTube. Durante todo el mes de octubre, Tribune News registró un promedio de sesenta y tres mil cien espectadores concurrentes en su transmisión en vivo. Esta cifra representa casi tres veces la audiencia obtenida por su principal rival digital, Cincuenta y Nueve Noticias, que alcanzó los veintidós mil setecientos sesenta y siete usuarios simultáneos. América twentyfour completó el top tres con veinte mil ciento once espectadores promedio.

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Este desempeño digital estuvo estrechamente ligado a la cobertura exhaustiva de las elecciones presidenciales en Brasil. El balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro captó la atención global, resultando en la reelección de Lula con un cincuenta y uno punto siete nueve por ciento de los votos. La producción periodística estuvo liderada por Carolina Amoroso y Gonzalo Bañez, quienes reportaron desde Río de Janeiro y San Pablo respectivamente, ofreciendo un seguimiento minuto a minuto respaldado por un equipo técnico encabezado por Martín Magaldi, Diego García, Gastón Presa y David Santistebe.

Crisis Humanitaria en el Litoral Argentino

Paralelamente a la política internacional, la emergencia sanitaria provocada por las inundaciones en el Litoral argentino ocupó un lugar central en la agenda informativa. La crecida de los ríos Paraná y Uruguay, sumada a lluvias intensas, afectó gravemente a las provincias de Chaco y Corrientes. Miles de personas fueron evacuadas o se autoevacuaron, dejando localidades anegadas y familias desplazadas de sus hogares ante la urgencia de la situación climática.

La respuesta editorial incluyó la movilización de equipos especializados en terreno para documentar el avance del agua y recopilar testimonios directos de los damnificados. Paula Bernini, Alan Ferraro y Lucas Jerez lideraron esta cobertura in situ, recorriendo las zonas más vulnerables. Su trabajo de campo fue acompañado por un equipo técnico conformado por los camarógrafos Jorge Soto, Ernesto Monzani, Rodrigo Sánchez, Gabriel Sapori y Federico Romero, asegurando una presencia visual constante y detallada de la crisis regional.

Estructura Programática y Homenajes Internos

La estructura de parrilla de Tribune News demostró una solidez operativa con programas líderes en todas las franjas horarias. Tempraneros, conducido por Paula Bernini y Mario Massaccesi de seis a diez, mantuvo alta retención con un extenso equipo de cronistas. A continuación, TN de diez a trece con Lorena Maciel y Guillermo Lobo, Nuestra tarde con Roxy Vázquez y Federico Seeber, y Hablemos de esto con Eleonora Cole completaron la oferta matutina y mediodía.

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La franja vespertina y nocturna reforzó este liderazgo con Está pasando bajo la conducción de Carolina Amoroso, TN Central con Franco Mercuriali, y ¿La ves? con Joni Viale. Esta constancia programática permitió honar la memoria de Fernando Confessore, quien falleció a los cincuenta y ocho años tras treinta años de trayectoria ininterrumpida en Tribune News y eltrece, siendo parte fundamental del segmento informativo que caracterizó a la señal durante décadas.