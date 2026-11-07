Tiroteo letal en Plac Nowy: 6 muertos y 15 heridos en Cracovia, Polonia

Un tiroteo en la Plaza Mayor de Cracovia dejó 6 muertos y 15 heridos el 7 de noviembre de 2026. El agresor fue herido por la policía en un enfrentamiento.

Un ataque armado en las inmediaciones de la Plaza Mayor de Cracovia, uno de los puntos turísticos más concurridos de Polonia, terminó con la muerte de al menos seis personas y dejó heridas a otras quince el sábado 7 de noviembre de 2026. El agresor, identificado como un ciudadano polaco, fue herido durante un enfrentamiento a fuego cruzado con la Policía, quien aseguró la zona tras neutralizar la amenaza inmediata.

Detalles del ataque y localización

El incidente se desarrolló durante la tarde del sábado cuando el hombre comenzó a disparar desde un automóvil que circulaba por las calles cercanas a la Plaza Mayor. Las autoridades confirmaron que el número de víctimas fatales ascendió de cinco a seis, mientras que entre los heridos se incluyen varios agentes policiales. El tiroteo ocurrió en un área histórica altamente transitada por visitantes locales y turistas.

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El atacante vestía ropa de estilo militar y utilizó un arma larga de tipo militar para efectuar los disparos contra las personas que encontraba a su paso mientras conducía hacia el centro histórico de la ciudad. La violencia indiscriminada generó pánico inmediato en la zona, obligando a las autoridades a cerrar el perímetro rápidamente para rescatar a los supervivientes.

Testimonios y detención del sospechoso

Uno de los primeros reportes sobre el episodio provino de un conductor de tranvía que circulaba por la zona. Un testigo ocular alertó sobre un hombre que estaba disparando desde un automóvil en movimiento, indicando que el atacante abrió fuego contra el tranvía y destrozó una de las ventanas de la cabina del conductor. Este reporte fue crucial para desplegar rápidamente a las fuerzas de seguridad.

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Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron ambulancias, patrulleros y efectivos de seguridad que acordonaron las calles cercanas a la plaza. Aterrizó en el sector para colaborar con la asistencia de las víctimas, mientras la Policía informaba que el sospechoso fue baleado y herido durante un enfrentamiento con agentes a poca distancia del lugar donde había comenzado la violencia.

Armamento y control de la situación

Tras los primeros disparos, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para localizar y detener al responsable. La Policía confirmó que, según la información disponible, el hombre actuó sin cómplices y la situación se encuentra bajo control. Los agentes encontraron numerosas armas adicionales y municiones dentro del vehículo utilizado por el atacante durante la inspección posterior al enfrentamiento.

Las autoridades indicaron que el agresor actuó solo y que ya no existe una amenaza para la población. Entre las 15 personas heridas hay varios policías, aunque las autoridades no precisaron cuántos agentes resultaron afectados ni detallaron la gravedad de las lesiones en los comunicados iniciales.

Impacto nacional y próximos pasos

La investigación deberá determinar cómo obtuvo las armas encontradas en el automóvil y qué circunstancias lo llevaron a disparar contra las personas que circulaban por el centro de Cracovia. Por lo que el episodio generó una fuerte conmoción en el país, con el primer ministro polaco pronunciándose sobre los hechos. Hasta el momento, no se informó cuál habría sido la motivación del tiroteo, dejando a la sociedad en espera de los resultados de la investigación oficial.