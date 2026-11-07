Tiroteo letal en Ejército de los Andes vinculado al narcotraficante Gordo Tilín

Un enfrentamiento armado en Ciudadela dejó un muerto y heridos graves. La policía investiga el rol del narcotraficante Gordo Tilín en la violencia territorial en el barrio.

Un violento enfrentamiento armado registrado el viernes en la localidad de Ciudadela, específicamente en el complejo habitacional Ejército de los Andes, resultó en la muerte de un hombre y el fallecimiento de un adolescente de 14 años tras recibir un disparo en la cara. El incidente, ocurrido cerca de las 18:00 horas a plena luz del día, marcó un episodio crítico en la disputa por el control territorial del barrio entre distintas bandas de narcotráfico, destacándose en el foco de la investigación el narcotraficante conocido como " Gordo Tilín", una figura central en el despliegue de violencia que ha azotado a la comunidad.

Intercambio de fuego y respuesta policial inmediata

La Policía Bonaerense, respaldada por efectivos de la Sección Carlos Gardel de la Gendarmería Nacional y el operativo Estaciones Seguras, acudió rápidamente a la escena tras recibir alertas sobre las detonaciones en la zona. Al arribar al lugar, los agentes constataron la gravedad de la situación, confirmando la presencia de al menos una persona fallecida y múltiples heridos de bala. Este despliegue conjunto evidencia la intensidad de la respuesta oficial ante el aumento de la criminalidad organizada en el sector, buscando desarticular las operaciones de venta de drogas que se habían expandido significativamente en los últimos meses.

Also read Detienen al narco El Gordo Tilín tras violenta persecución policial en la Ruta 6

Identidad de las víctimas y estado de salud

Entre las víctimas fatales y heridas se encuentran individuos cuyas participaciones exactas en el ataque no han trascendido públicamente, aunque se investiga si tienen relación directa con los autores materiales de los disparos. El adolescente de 14 años fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde permanece internado en condiciones delicadas, mientras que otro hombre adulto sigue en grave estado de salud. Estas cifras de casualties reflejan la letalidad de los enfrentamientos recientes en la zona, que han generado un clima de temor generalizado entre los vecinos y han obligado a las autoridades a priorizar la seguridad en los espacios comunes.

El narcotraficante Jerez y la guerra territorial

Las investigaciones apuntan al narcotraficante Jerez, apodado "Gordo Tilín", como una figura clave en los sucesos, quien cuenta con una orden de captura dictada por el Ministerio Público de San Martín. Este individuo, imputado por homicidio agravado, amenazas coactivas, usurpaciones y venta de drogas, es considerado el jefe de una banda que opera en la Villa Matienzo, asentamiento situado entre Fuerte Apache y la avenida General Paz. Desde principios de año, Jerez habría decidido extender sus actividades de narcomenudeo a cada rincón del barrio Ejército de los Andes, lo que detonó una guerra abierta por el dominio del territorio con picos de violencia a mediados de abril.

Advertisement

Antecedentes de violencia y contexto del crimen

La tensión en el área llegó a su punto máximo entre el 19 y el 20 de abril pasados, período durante el cual a Jerez le sustrajeron una mochila con armas en un incidente que escaló la hostilidad entre las facciones rivales. Este robo de armamento no solo debilitó su poder de fuego inmediato, sino que también sirvió como catalizador para los enfrentamientos subsiguientes, incluyendo el del viernes que ya causó víctimas mortales. Los hechos recuerdan otros incidentes previos, como el ataque sufrido por Jerez cuando circulaba por una calle del partido de Moreno a bordo de un auto de una aplicación de viajes, lo que demuestra la exposición constante y la peligrosidad de las operaciones de estas bandas en espacios públicos.

Investigación y próximos pasos judiciales

La justicia y las fuerzas de seguridad ahora se enfrentan a la compleja tarea de reconstruir la secuencia exacta de los eventos, identificar a todos los involucrados en la trama criminal y establecer el motivo preciso que desencadenó este último intercambio de disparos. La policía deberá determinar si los autores de los disparos tienen nexos directos con la estructura de mando de Jerez o si se trata de un cisma interno dentro de la organización delictiva. Mientras tanto, la comunidad de Ciudadela permanece en alerta, exigiendo medidas concretas para erradicar la presencia de estas redes criminales que han transformado la dinámica social y la seguridad de uno de los barrios más afectados por la violencia organizada en la provincia.