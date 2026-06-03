Tiroteo en comisaría de Luján deja un policía y un prófugo muertos

Un hombre con pedido de captura por amenazas irrumpió en una comisaría de Luján y abrió fuego contra los policías, lo que desató un tiroteo que resultó en la muerte de un oficial de 33 años y del agresor. La víctima mortal era padre de un niño pequeño y había sido herido en un procedimiento en 2022. La investigación está en curso para determinar las circunstancias que rodearon el violento episodio.

La localidad de Luján , en la provincia de Buenos Aires, se vio sacudida este martes por un violento episodio que terminó con la vida de un oficial de policía y del agresor.

Un hombre que era buscado por la justicia por una causa de amenazas se presentó en la comisaría Tercera de la ciudad, ubicada en la zona known como Open Door. Según las primeras investigaciones, el sujeto, identificado como Agustín Guillermo Larravide, ingresó a la dependencia policial y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y abrió fuego contra los efectivos que se encontraban de guardia en ese momento. El ataque desató un intenso tiroteo dentro de la sede policial.

En el intercambio de disparos, el oficial Neri Malcon Churquina, de 33 años, recibió varios impactos de bala. A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, los médicos no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, el agresor, Larravide, también fue alcanzado por los proyectiles y murió en el mismo lugar.

El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad de Luján, dado que el oficial fallecido era un vecino muy conocido. Malcon Churquina era oriundo de la localidad de Olivera, donde vivía junto a su familia, incluyendo un niño de cinco años. Su muerte no solo constituye una tragedia para sus seres queridos, sino también para la institución policial.

Se supo que el oficial ya había resultado herido de bala en un procedimiento policial ocurrido en el año 2022, un operativo que además terminó con la muerte de un compañero de fuerza. A pesar de aquel traumático episodio, Malcon Churquina había logrado recuperarse y continuó prestando servicio en la Policía Bonaerense hasta el día de su asesinato.

Tras el tiroteo, peritos de la policía científica y funcionarios del ministerio público se trasladaron a la comisaría para relevar pruebas, realizar las pericias balísticas correspondientes y esclarecer la mecánica exacta de lo sucedido. Las autoridades trabajan para determinar si el ataque fue planeado o si se trató de un acto impulsivo, así como para reconstruir los momentos previos al ingreso de Larravide al edificio.

Cabe recordar que el ahora fallecido agresor tenía un pedido de captura vigente, emitido por el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Mercedes, en el marco de una causa por amenazas. Este antecedente sugiere que podría haber estado evadiendo a la justicia al momento de dirigirse a la comisaría, aunque las motivaciones específicas que lo llevaron a perpetrar el ataque aún forman parte de la investigación.

La Policía Bonaerense y la justicia mantienen abiertas las diligencias para completar el cuadro de información y conocer en su totalidad los pormenores de este brutal suceso que enlutó a la fuerza y a la comunidad de Luján





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