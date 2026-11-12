Tirante avanza a semifinal de Estocolmo tras vencer a Shevchenko y se cruzará con Tabilo

Juan Pablo Tirante logró su segunda semifinal ATP en 2024 al derrotar a Alexander Shevchenko en tres sets. El argentino enfrentará a Alejandro Tabilo en Estocolmo.

Juan Pablo Tirante consolidó su mejor momento de la temporada al derrotar al kazajo Aleksandr Shevchenko en tres sets dentro del torneo ATP 250 de Estocolmo. El argentino se impuso por 7-6 (5), 6-7 (5) y 6-3 en un duelo extremadamente parejo que se definió en el tercer parcial, asegurando así su segundo cruce semifinal del año.

Mecánica del triunfo en tres parciales

El encuentro se caracterizó por una igualdad técnica notable, donde ninguno de los dos tenistas logró quebrar el servicio de su oponente durante los primeros dos sets. Esta estabilidad en la salida obligó a los jugadores a recurrir a los tie-breaks para decidir cada parcial. Tirante se llevó el primer tie-break por 7-5, pero Shevchenko reaccionó con fuerza para ganar el segundo por 7-2, estirando la definición al set decisivo.

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Lejos de acusar el golpe de haber desperdiciado la oportunidad de cerrar el partido en dos mangas, Tirante mantuvo una concentración férrea. Encontró la diferencia clave en el tercer set al conseguir una ruptura de servicio decisiva. Esta ventaja le permitió sellar la victoria con un 6-3 final, demostrando solidez mental y efectividad en momentos críticos del juego.

Impacto en el ranking y posición del top 50

Este triunfo representa un hito significativo para la carrera de Tirante, ya que le permite recuperar terreno en la clasificación mundial de la ATP. Con esta actuación, el jugador argentino concreta su regreso al Top 50 del ranking profesional, una meta que había estado cercana en ediciones anteriores. La victoria en Suecia refuerza su estatura competitiva en el circuito de alto nivel.

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Se trata además de su segunda semifinal de la temporada en el máximo nivel del tenis masculino. La primera vez que alcanzó esta instancia fue en el torneo de Houston en marzo, marcando una continuidad en su rendimiento durante el año. La consistencia en llegar a las instancias finales demuestra una mejora sustancial en su nivel de juego comparado con años anteriores.

Próximo rival y contexto sudamericano

El siguiente paso de Tirante en el torneo lo lleva a un cruce exclusivamente sudamericano, ya que se enfrentará al chileno Alejandro Tabilo. Este duelo está programado para este viernes 13 de noviembre en Estocolmo. Tabilo, quien ocupa la posición 31 en el ranking, avanzó a esta ronda tras vencer al estadounidense Alex Michelsen, clasificado en el puesto 35, con un marcador de 7-5 y 7-6 (2).

Esta clasificación asegura que habrá al menos un representante del sur de América en la final del torneo sueco. La presencia de jugadores de la región en las últimas etapas del evento añade una capa de orgullo regional y competitividad extra a la instancia decisiva, donde Tirante deberá superar a un rival con experiencia en las semifinales de este mismo certamen.

Evolución del cuadro y otros resultados

En la otra mitad del cuadro, eltenista italiano Jannik Sinner ocupó la posición número 10 en el ranking y avanzó por walkover ante la baja del danés Holger Rune, quien figuraba en el puesto 406. Sinner ya se encuentra en la fase final esperando el resultado del duelo entre el italiano Lorenzo Musetti, posicionado en el número 25, y el francés Ugo Humbert, que es el 39 del mundo.

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Este enfrentamiento entre Musetti y Humbert se disputará en las horas de la tarde, definiendo el último acceso a la final del ATP 250 de Estocolmo. La estructura del torneo presenta una mezcla de jóvenes talentos y veteranos experimentados, donde la recuperación física y la forma momentánea son factores determinantes. La revelación de Sinner en plena recuperación de su lesión de rodilla derecha ha sido un tema central, destacando su proceso de alta eliminación de amígdalas y pérdida de peso durante su rehabilitación.