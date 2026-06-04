Tipo de cambio del Dólar en México: tendencia a la baja y volatilidad

El tipo de cambio del Dólar en México ha mostrado una tendencia a la baja en la última semana y año, con una volatilidad del 4.13% en la última semana y del 7.59% en el último año. A pesar de la tendencia positiva observada hoy, es importante considerar factores económicos y políticos que puedan influir en su cotización en el futuro.

En la sesión de apertura de mercados de este jueves, 4 de junio de 2026 en México , el tipo de cambio del Dólar es de 17.3 pesos mexicanos.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.35 pesos y un mínimo de 17.33 pesos. La cotización del Dólar retrocedió -0.09% en la última semana y -7.12% en el último año, mostrando una tendencia a la baja. En los últimos 10 días, el dólar ha mostrado volatilidad con predominio alcista, con dos rachas de subas consecutivas y sin días planos.

El nivel más alto al que se ha cambiado el Dólar es de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido de 17.1 pesos mexicanos. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.59%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento sugiere una mayor demanda de la moneda estadounidense y un posible fortalecimiento de su posición en el mercado. A pesar de la tendencia positiva observada hoy, es importante considerar factores económicos y políticos que puedan influir en su cotización en el futuro.

La sostenibilidad de este aumento dependerá de la estabilidad económica y la confianza en el mercado. Es importante mencionar que la estabilidad del tipo de cambio del Dólar en México es un tema importante para los inversores y viajeros, ya que puede afectar la economía del país y la confianza en el mercado. Por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones de los bancos y casas de cambio autorizados por la CNBV para cambiar dinero de forma segura.

También es importante verificar que los billetes no estén rotos o alterados y, si es posible, usar marcadores o luz UV para verificar su autenticidad. Finalmente, es importante mantener tus documentos de identidad a la mano y no perderlos de vista, y ante cualquier irregularidad solicitar la cancelación inmediata y reportar el incidente.





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