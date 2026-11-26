La cantante y el futbolista revelan detalles exclusivos de su boda en la portada de diciembre de 2026. Conoce los planes nupciales y la compra de su nuevo hogar.

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul han protagonizado la portada de la edición de diciembre de 2026 de la revista Vogue LATAM. En esta entrega exclusiva, la pareja confirma oficialmente su compromiso matrimonial y comparte los detalles de su reencuentro tras un período de separación. La sesión fotográfica, realizada por Sebastián Faena, marca la primera aparición conjunta de ambos en una producción editorial de esta magnitud.

Reconexión y planes nupciales

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul detallaron que la decisión de casarse se aceleró tras reencontrarse de forma fluida. Aunque previamente mantuvieron "contacto cero" durante un lapso definido, la pareja reconoció que el tiempo transcurrido no alteró el vínculo fundamental que los unía. Esta reconexión permitió integrar las experiencias vividas individualmente y avanzó hacia un proyecto concreto de vida conjunta.

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La artista reveló que ha redactado aproximadamente 180 páginas con especificaciones sobre cómo imagina la celebración. Este documento exhaustivo incluye un dibujo conceptual donde ambos aparecen ante el altar en un entorno natural. La cantante enfatizó la importancia de que cada prenda tenga un significado personal, rechazando la estética convencional sin historia para el vestido blanco o el traje del futbolista.

Visión personal del evento

El futbolista Rodrigo De Paul coincidió con la intención de invitar a los asistentes a entrar en su mundo compartido. Ambos expresaron la emoción de recibir a sus seres queridos en la ceremonia, priorizando la autenticidad sobre los protocolos tradicionales. La búsqueda de un espacio que refleje su identidad es central en la planificación de la fecha y la ubicación del evento.

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Tini Stoessel destacó que no busca solo la estética, sino una narrativa coherente con su trayectoria. Esta visión personal busca que la celebración sea un reflejo real de su vínculo, integrando elementos que cuentan la historia de su relación. El detalle meticuloso en la planificación evidencia el compromiso serio de la pareja con este nuevo capítulo.

Nuevo hogar y proyectos futuros

Más allá de los planes nupciales, la pareja confirmó la concreción de un paso importante al adquirir una nueva vivienda tres días antes de la entrevista. Esta decisión responde a la necesidad de consolidar su espacio común, manteniendo a la vez el vínculo con el país de origen de la cantante. Tini Stoessel declaró que, independientemente de la ubicación geográfica, ellos mismos constituyen su hogar.

Sobre la expansión de la familia, Tini Stoessel expresó su deseo de ser madre, aunque aclaró que no existe un calendario específico para este evento. La pareja ya proyecta los espacios que destinarán a los hijos futuros del futbolista y a sus mascotas. Esta visión a largo plazo demuestra la integración total de sus vidas profesionales y personales en una unidad sólida.