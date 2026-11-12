Tini Stoessel y Alejandro Stoessel: El bloqueo en la división del patrimonio

Yanina Latorre reveló que el acuerdo entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel está frenado por la exigencia de su padre de eximirse de responsabilidades legales sobre la gestión patrimonial.

La disputa por la repartición de los bienes entre la cantante Tini Stoessel y su padre, el productor Alejandro Stoessel, ha llegado a un punto muerto que impide la firma de un acuerdo definitivo. La periodista Yanina Latorre, en su participación en el ciclo SQP de América TV, desglosó los detalles de las negociaciones que, pese a los avances en las cifras, se encuentran estancadas por un requisito legal fundamental que el padre ha mantenido firme como condición previa.

Detalles del acuerdo de bienes y propiedades

Según informó Latorre, la estructura financiera propuesta implica que Tini Stoessel conservaría la titularidad de su nueva residencia ubicada en San Isidro, específicamente la vivienda que ella ocupa y no la propiedad familiar habitual. Por el contrario, la distribución no contempla una partición proporcional de todos los activos que conforman el conglomerado económico de la familia Stoessel. La artista no recibirá adjudicación directa sobre las restantes propiedades inmobiliarias.

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Todas las demás inversiones, incluyendo viviendas en Miami, propiedades en Cariló, departamentos adicionales en San Isidro y otros bienes raíces considerados activos de inversión, quedarían fuera de su adjudicación personal. En su lugar, la participación económica de la artista estaría compuesta mayoritariamente por dinero en efectivo. Esta modalidad de pago sustituye la tenencia directa de inmuebles, simplificando la estructura de su patrimonio personal frente a la complejidad de los bienes familiares.

La condición impuesta por Alejandro Stoessel

El obstáculo principal que frena la concretización del pacto no reside en el valor de los activos, sino en una cláusula de carácter legal. Alejandro Stoessel exigió que el documento formal incluya una cláusula donde se deje constancia explícita de que no existieron anomalías en la administración de los negocios de su hija. Su objetivo es establecer un deslinde total de responsabilidades, asegurando que no puedan presentarse reclamos futuros derivados de su gestión pasada de los recursos financieros.

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El productor busca utilizar este acuerdo como un blindaje legal que certifique que su actuación ha sido íntegra y que no cometió actos reprobables durante la administración patrimonial. Para él, la firma del contrato debe ir acompañada de esta garantía de impunidad legal, evitando así cualquier posibilidad de demandas o cuestionamientos sobre la transparencia de sus operaciones comerciales y financieras realizadas en el pasado.

El retraso en la respuesta y revisión actual

La dinámica de la negociación se ha visto interrumpida porque el padre de la artista recibió el borrador del acuerdo hace aproximadamente un mes. Durante este lapso de tiempo, Alejandro Stoessel no ha emitido respuesta alguna ni ha procedido a la firma del documento. Esta inacción ha generado una incertidumbre prolongada sobre el cierre definitivo de la separación de patrimonios entre ambos, manteniendo la situación en un estado de suspensión prolongada.

La razón detrás de este silencio y la negativa a firmar radica en la imposibilidad de otorgar la garantía exigida. De acuerdo con la información de Latorre, aún existen puntos bajo revisión en la contabilidad o gestión que impiden asegurar con total certeza que no hay irregularidades. Esto hace inviable para Alejandro Stoessel cumplir su condición de eximirse de cualquier responsabilidad futura sin poner en riesgo su integridad legal.

En consecuencia, la división económica permanece sin resolución concreta. Aunque los montos y la distribución de los inmuebles están delimitados, la divergencia sobre la responsabilidad de Alejandro Stoessel actúa como el escollo definitivo. Hasta que no se resuelva este conflicto sobre las garantías de transparencia, el acuerdo entre Tini Stoessel y su padre no podrá formalizarse legalmente, dejando la situación patrimonial en un limbo negociador.