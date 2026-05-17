Tini Stoessel se quebró durante su show en Salta y habló en contra del acoso y la violencia hacia las mujeres

La cantante Tini Stoessel se mostró conmovida durante su show en Salta y aprovechó el momento para dar un sentido mensaje contra el acoso y la violencia hacia las mujeres. Durante su discurso, también expresó la importancia de acompañarse entre mujeres y animó a que no se dejen pasar las injustas cosas que ocurren en su vida.

Futttura . En medio del recital, la cantante frenó para dar un sentido mensaje contra el acoso y la violencia hacia l as mujeres. El momento quedó registrado por sus fanáticas y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Visiblemente conmovida, la artista se quebró mientrasanímense a contar con alguien, es difícil hablar o expresarTini Stoessel se quebró durante su show en Salta. (Foto: captura TikTok/milyjarzun) Luego, expresó: "Es muy loco ver tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes. Qué injusto, qué injustas muchas cosas, peroDurante su discurso, también expresó: "A la hora de hacer cualquier cosa,y que estás bien, que estás a salvo. En todo, en el trabajo, en el colegio...

". En ese contexto, Tini remarcó la importancia de acompañarse entre mujeres.

"Estamos acá, estamos todas juntas y. Desde esas mínimas cositas, a las más grandes... No las dejen pasar. Anímense a hablar", remarcó.

Tini está girando por diferentes ciudades en el marco de su tour "Futttura". (Foto: Instagram/tinistoessel)Escucho este silencio y me parece estremecedorAntes de continuar con el recital, dejó un último mensaje.

"No tengan miedo de hablar,. También espero que seamos más escuchadas", cerró para despedirse de sus fans. En las redes sociales, sus admiradores compartieron el video del momento y se mostraron preocupados por las palabras de Tini.

Sin embargo, también destacaron que la artista se haya expresado públicamente por la llegada que tiene su voz





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tini Stoessel Show En Salta Mensaje Contra El Acoso Y La Violencia Hacia L Acompañarse Entre Mujeres Anímense A Hablar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Durante un año: una provincia elimina Ingresos Brutos y Sellos para la construcción residencialChubut habilitará el beneficio fiscal para los proyectos habitacionales hasta junio de 2027

Read more »

Juego de Fraude Online y Aterrorismo Cyber Durante la Copa del Mundo en AméricaOrganos criminales especializados en fraude digital están lanzando una ofensiva masiva en internet aprovechando la euforia mundialista y robar dinero, datos personales y identidades digitales a fanáticos de fútbol. Además, en países como Argentina, donde el fútbol se vive como una religión, el riesgo se multiplica debido a la fiebre por viajar a ciudades sede y encontrar precios accesibles en medio de la inflación, lo que convierte al país en un objetivo vulnerable para mafias digitales.

Read more »

Liverpool y Aston Villa protagonizan una confrontación física durante un duelo de fútbolDos entrenadores, un arquero y un mediocampista se enzarzan en una discusión y una pelea en un partido de fútbol. La pelea se produce durante un tiro de esquina, cuando uno de los jugadores del Liverpool trata de alejar al rival y el pitcher rival continúa con la disputa física.

Read more »

Salta: lanzaron “figuritas del Mundial” con imágenes de perros rescatados para promover la adopciónLa iniciativa convirtió a 25 perros rescatados en “jugadores” de la Selección argentina y se volvió viral en redes por sus diseños, los nombres de los equipos y el objetivo solidario detrás de la campaña.

Read more »