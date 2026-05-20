Tinelli reveló detalles de su ruptura y su nueva etapa sentimental

Luego de una relación tumultuosa, el conductor contó que su exesposa se quedó más molesta de lo que él en ningún caso se podría haber quedado. Además, reveló que encontró mensajes picantes de su actual pareja.

El conductor habló de su ruptura con la modelo peruana e hizo una revelación sobre el escandaloso final de la relación. No funcionó como cualquier pareja.

Es una gran mujer, yo tengo la mejor con ella, no hablé más. Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es entendible. No pasa nada. La periodista no dudó en preguntarle por su situación sentimental actual y Tinelli no esquivó la pregunta.

"Es una relación muy incipiente,", a la que yo le alquilo la casa en un country y un día me dijo si estaba solo, que quería presentarme a alguien", reveló sobre Rossana Almeyda, la mujer con la que está comenzando una nueva etapa. En cuanto a las diferencias que pueden surgir en cualquier pareja, Tinelli reflexionó: "el otro no, en algún momento después se le pasa, la vida es así".

Por otro lado, Tinelli contó que le encontró mensajes picantes con otra mujer, charlas subidas de tonos tóxico con su exesposa: "A mí me comentaron del entorno de Marcelo que cada nota o cada cosa que alguien decía en televisión de Marcelo, ella le mandaba el recorte y decía: ‘¿Esta por qué lo dice? ¿Ella por qué lo dice? ’ Tóxica.





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