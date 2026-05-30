Tim Payne, el defensor neozelandés desconocido que se volvió viral por una campaña argentina

El jugador de Nueva Zelanda pasó de 4.700 a más de un millón de seguidores en un día tras una iniciativa del influencer Scarso para encontrar al futbolista menos famoso del Mundial.

30 de mayo de 2026 - 09:05 El defensor neozelandés Tim Payne pasó del anonimato total a convertirse en un fenómeno viral mundial gracias a una campaña impulsada por un influencer argentino en redes sociales.

Lo que empezó como un simple desafío en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más inesperados del Mundial. En cuestión de horas, Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda prácticamente desconocido para el gran público, pasó de tener apenas unos miles de seguidores a transformarse en una celebridad viral gracias a una campaña impulsada desde la Argentina.

La historia nació de la mano del influencer Valen Scarsini, conocido en redes como Scarso, quien lanzó una consigna tan absurda como efectiva: encontrar al jugador menos famoso de toda la Copa del Mundo y convertirlo en una figura mundial. Después de revisar planteles, estadísticas y perfiles de Instagram, el elegido fue Payne, zaguero de la selección oceánica y futbolista del Wellington Phoenix. A partir de ahí, internet hizo lo suyo.

Miles de usuarios comenzaron a seguir al defensor, inundaron sus publicaciones con comentarios en español y hasta aparecieron memes, edits y canciones improvisadas dedicadas al neozelandés. El crecimiento fue tan brutal que Payne pasó de tener alrededor de 4.700 seguidores a superar ampliamente el millón en apenas un día. El impacto no quedó solamente en las redes: medios deportivos y portales de distintos países empezaron a hablar del fenómeno viral nacido en la comunidad argentina.

Sorprendido por la situación, el propio futbolista publicó videos agradeciendo el apoyo y hasta se animó a hablar algunas palabras en español. Gracias, expresó en uno de los clips que rápidamente volvieron a circular por TikTok, Instagram y X. Mientras el Mundial sigue entregando historias dentro de la cancha, Payne se convirtió, sin proponérselo, en una de las caras más comentadas fuera de ella.

Y todo gracias a una campaña tan caótica como efectiva que volvió a demostrar el poder viral de las redes argentinas





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