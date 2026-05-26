Tiktoker se refiere a tendencia que daba apoyo a Zoe luego de que Manu se volcara a los brazos de Lola

La tiktoker se refiere a una tendencia que hubo en los últimos días que daba apoyo a Zoe luego de que Manu se volcara a los brazos de Lola, luego de que la joven reingresara al reality.

generaron algunas supuestas mentiras de su expareja.. Estoy feliz, no estoy pensando en esas cosas, pero no sé por qué ahora se dio de hablar de esto de que ‘yo te creo, Zoe ’, ‘ Zoe , estoy con vos’", remarcó.

La tiktoker se refiere a una tendencia que hubo en los últimos días que daba apoyo a Zoe luego de que Manu se volcara a los brazos de Lola, luego de que la joven reingresara al reality. ¡Chicos, yo nunca mentí! Lo digo así porque, o sea, ustedes saben que cuando yo me quiero descargar de algo lo hago en el momento, porque después para mí no es espontáneo y y no me sale natural.

Zoe dijo que lo más doloroso que le pasó sucedió luego de haber hecho el derecho a réplica en Gran Hermano para confrontar a Manu. ¿Saben el dolor que fue para mí? Estuve tres días enteros encerrada llorando en una cama porque la gente me trataba de mentirosa. Me decían barbaridades por cosas que yo estaba diciendo y que eran verdades. conteniéndome y decirle ‘mamá, estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creen? ’. Así con un montón de cosa





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