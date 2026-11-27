Club Atlético Tigre activó opción compra y adquirió 70% derechos económicos Santiago López a Independiente. Extremo de 20 años cierra ciclo Avellaneda.

El Club Atlético Tigre ha oficializado la compra definitiva del extremo izquierdo Santiago López. El matador ejerció la opción de compra contemplada en el préstamo iniciado en enero de este año. Mediante esta transacción, la entidad de Villa El Libertador adquirió el 70% de los derechos económicos del futbolista.

Independiente confirmó el acuerdo con la institución del norte del conurbano bonaerense. Esta operación cierra una etapa de cesión que permitió al joven jugador consolidarse en el primer equipo.

Tigre formaliza adquisición 70% Santiago López

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La dirección deportiva de Tigre ejecutó formalmente la cláusula de compra pactada para hacerse con la mayoría de los derechos del juvenil. El club de Avellaneda difundió un comunicado oficial detallando los términos de la transferencia. Se especifica que el pago acordado entre las instituciones cubre la parte mayoritaria de la propiedad del jugador. Santiago López dejó de pertenecer a las filas de Independiente para integrarse definitivamente a la plantilla de Tigre.

Desempeño sólido motivó decisión deportiva

Las actuaciones del oriundo de Nono en 2026 fueron el catalizador principal para esta decisión institucional. Durante su cesión, el extremo demostró un nivel técnico y táctico sobresaliente que captó la atención de la dirigencia. Sus aportes en el campo de juego convencieron al cuerpo técnico y a los directivos de asegurar sus servicios de manera permanente. La calidad mostrada justificó la inversión para adquirir el 70% de sus derechos económicos.

Contribución en torneos nacionales y regionales

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El jugador participó en múltiples competiciones oficiales durante su período de préstamo. Su registro incluye presencias en la Liga Profesional, en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. Esta participación en torneos de alto nivel permitió al futbolista ganar experiencia en escenarios exigentes. Su rendimiento constante fue clave para mantener la interés de Tigre en su contratación definitiva.

Estadísticas recientes reflejan impacto en equipo

Entre sus logros destacados figura la presentación ante Sarmiento, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura. En ese encuentro y otros anteriores, Santiago López mostró su capacidad ofensiva desde la banda izquierda. Estas prestaciones concretas fueron fundamentales para que el club activara la opción de compra. El rendimiento demostrado validó la apuesta por el joven talento de las divisiones inferiores.

Integración definitiva al proyecto deportivo

Con esta operación, Santiago López se convierte en un pieza fundamental del plantel de Tigre para el futuro. La adquisición del 70% de sus derechos garantiza su permanencia en la institución durante varios años. Independiente ha cerrado la fase de préstamo y la etapa de formación del jugador en ese club. Ahora, el extremo deberá enfocarse en continuar su desarrollo dentro de la estructura deportiva del matador.