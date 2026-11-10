Tigre abre negociaciones con Independiente por el extremo López

Tigre entabló contactos con Independiente para quedarse con el extremo López, de 20 años, antes de las elecciones del 13 de diciembre.

El Club Atlético Tigre dio el primer paso en una negociación por el extremo López, de 20 años, perteneciente a Independiente. Según la información disponible, la dirigencia del Matador ya entabló contactos con los dirigentes del Rojo con el objetivo de quedarse con el jugador. La gestión se produce a poco más de un mes de las elecciones del 13 de diciembre, que definirán el futuro institucional de Independiente.

El jugador se encuentra en Victoria desde comienzos de este año, cedido en el club de Tigre. La fuente indica que López tiene contrato con Tigre hasta diciembre, aunque el texto original no detalla completamente la cláusula o la opción de compra que el club tendría sobre su pase, por lo que no es posible precisar sus condiciones.

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Negociación de Tigre por el extremo López

Tigre inició las conversaciones con la dirigencia saliente de Independiente, que avanza en una negociación que promete generar debate puertas adentro del club. El interés del Matador responde a la regularidad que el extremo mostró desde su llegada al equipo de Victoria.

La gestión se desarrolla en un momento en el que la dirigencia de Independiente todavía no tiene definido su próximo ciclo. Por eso, cualquier decisión sobre el futuro deportivo de López quedará atravesada por el calendario electoral y por la necesidad de la conducción actual de tomar definiciones antes de la votación.

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Contexto electoral en Independiente y tensiones internas

Las elecciones del 13 de diciembre se desarrollan en un clima político cada vez más agitado en Avellaneda. Las distintas agrupaciones comienzan a posicionarse de cara a la campaña, y la negociación con Tigre despierta atención y también interrogantes sobre la estrategia de la actual conducción.

Dentro del club, la discusión sobre el destino del jugador se suma a otras tensiones propias de un proceso electoral. Los hinchas y los dirigentes siguen de cerca cada movimiento, porque la salida o permanencia de un futbolista formado en el club impacta directamente en la imagen de la gestión que concluye su mandato.

Trayectoria de López en Independiente y Tigre

López debutó en Primera división a mediados de 2023, envuelto en grandes expectativas. Su velocidad y desequilibrio ilusionaron rápidamente a los hinchas, aunque la falta de continuidad y la fuerte competencia interna limitaron su protagonismo en el primer equipo.

En Independiente, el extremo apenas disputó 21 encuentros y convirtió dos goles antes de buscar mayor protagonismo en otro club. Esa decisión lo llevó a Tigre, donde sumó 20 partidos y dos tantos en su primera etapa, antes de consolidarse como una pieza habitual del equipo.

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Desde su llegada, López se adaptó rápidamente al equipo y se ganó la confianza de Diego Dabove, entonces entrenador del Matador. En total, el jugador disputó 42 encuentros con la camiseta de Tigre, marcó tres goles y repartió seis asistencias. Esos números llevaron al club de Victoria a mover fichas para intentar retenerlo de cara al cierre de su vínculo contractual.