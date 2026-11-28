El Tribunal Internacional del Derecho del Mar desestimó por 18 votos contra 3 la solicitud argentina. El Reino Unido avanza con la exploración en la cuenca Malvinas Norte mientras Buenos Aires prepara arbitraje.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado la solicitud presentada por la Argentina para detener las actividades petroleras en la cuenca Malvinas Norte. La decisión se adoptó por un margen amplio de 18 votos a favor del Reino Unido frente a 3 votos en contra, consolidando la capacidad británica para continuar con el proyecto Sea Lion sin las restricciones cautelares que Buenos Aires buscaba imponer.

Falla de jurisdicción del tribunal alemán

La Corte Internacional del Derecho del Mar, con sede en la ciudad de Hamburgo, argumentó principalmente la falta de jurisdicción para tratar la controversia de soberanía subyacente. Al determinar que no tenía competencia legal para intervenir en disputas territoriales que exceden el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el tribunal desestimó el pedido de medidas provisionales solicitado por el gobierno argentino.

Also read El Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion

Esta resolución jurídica implica que el TIDM no puede emitir órdenes vinculantes para suspender las operaciones de perforación en disputa. La decisión deja claro que, ante la imposibilidad de una intervención provisional, las actividades industriales propuestas por las empresas privadas Rockhopper y Navitas no pueden ser detenidas por esta vía legal específica en el momento actual.

Reacción diplomática y vías legales en marcha

El Gobierno de Argentina emitió un comunicado oficial destacando que, aunque rechazó las medidas cautelares, el tribunal reconoció la existencia de la disputa de soberanía entre ambos países. Esta distinción fue enfatizada por Cancillería, aclarando que la resolución no prejuzga el fondo del conflicto ni convalida la explotación unilateral de recursos por parte del Reino Unido en la zona reclamada.

Advertisement

Ante este escenario legal, la administración argentina ratificó que continuará su reclamo mediante las vías diplomáticas e internacionales disponibles. Las autoridades están acelerando la conformación de un Tribunal Arbitral dedicado al fondo del asunto. Este organismo tendría como objetivo principal resolver la disputa territorial y los derechos de explotación de manera definitiva bajo los marcos legales internacionales vigentes.

El arbitraje de fondo en el marco de la Convención del Mar sigue su curso y el Ejecutivo nacional evalúa múltiples estrategias complementarias. Además de la vía arbitral, se están analizando iniciativas legislativas y diplomáticas para fortalecer la posición argentina. El objetivo es mantener la presión internacional sobre la presencia británica mientras se construye la defensa jurídica a largo plazo.

Impacto en la exploración petrolera regional

La denegación de las medidas cautelares permite que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion sin interrupciones administrativas por parte del TIDM. Las empresas Rockhopper y Navitas, propietarias de los permisos de exploración, tienen luz verde para continuar con sus operaciones en la cuenca Malvinas Norte. Esto incluye la perforación de pozos y la instalación de infraestructura necesaria para la extracción de hidrocarburos.

Este fallo tiene consecuencias directas para la estrategia energética y soberana de ambas naciones. Para Londres, representa un triunfo diplomático que legitima la continuidad de la actividad económica en el Atlántico Sur. Para Buenos Aires, marca un retroceso temporal que exige reorientar sus esfuerzos legales hacia el arbitraje de fondo para intentar revertir o condicionar la explotación futura de los recursos naturales en el área.