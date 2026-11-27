Tiago PZK asegura que espera su primer hijo en 2027 junto a Joaqui. El cantante detalla su visión familiar, la historia de su relación y el contexto de la pareja en la música.

El músico argentino Tiago PZK reveló en una reciente entrevista con Gabino Silva sus ambiciones reproductivas y su deseo de formar una familia numerosa. El artista confirmó que proyecta convertirse en padre durante el año 2027, estableciendo una fecha concreta para el inicio de esta nueva etapa con su pareja, la cantante Joaqui n Rodríguez, conocida profesionalmente como La Joaqui. Esta declaración marca un punto de inflexión en la narrativa pública sobre su relación, pasando de la especulación mediática a una planificación familiar explícita.

Proyectos reproductivos y deseos familiares

Tiago PZK no dejó lugar a dudas sobre la cantidad de hijos que desea tener, afirmando claramente que quiere tener tres. Estableció que el año siguiente a la publicación de la entrevista será el primero de estos proyectos, una decisión que el artista ya ha tomado firmemente. Específicamente, el cantante expresó su preferencia por tener un varón en primer lugar, citando su deseo personal para la composición de la futura familia.

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Esta preferencia por un niño no solo responde a un gusto propio, sino que también considera la dinámica actual de la pareja. Tiago PZK destacó que su señora, La Joaqui, ya tiene dos nenas y que ella también desea un nene. Este alineamiento de deseos entre ambos artistas sugiere una fuerte coordinación en sus planes de vida, alejándose de incertidumbres y presentando una hoja de ruta familiar clara y mutuamente consensuada.

Evolución del vínculo sentimental

El músico también repasó los orígenes de su conexión con La Joaqui, detallando que se conocieron hace varios años dentro de la escena musical del trap. Según relató el artista, mantuvieron una comunicación fluida durante un periodo prolongado, pero la vida los separó temporalmente, interrumpiendo el contacto directo hasta el momento presente. Tiago PZK describió esta ruptura inicial como una pausa natural debida a circunstancias vitales, más que a conflictos de personalidad.

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Aunque el vínculo se había desconectado en el pasado, la relación sentimental evolucionó con el tiempo hasta transformarse en el romance actual. El cantante afirmó estar muy enamorado en el momento de la entrevista, contrastando su estado emocional actual con la distancia anterior. Esta reanudación del contacto permitió que ambos artistas redescubrieran su compatibilidad, consolidando un vínculo que ahora se muestra públicamente con firmeza y proyección a largo plazo.

Contexto post-Luck Ra y superación

Las declaraciones de Tiago PZK se enmarcan en el contexto reciente de las expectativas personales de Joaqui, quien habló sobre su anterior separación del rapero Luck Ra a fines de septiembre. La cantante expresó su sueño de construir una familia y su voluntad de seguir dándose la oportunidad de encontrar el amor tras esa ruptura. Su narrativa enfatizó la importancia de la renovación y la apertura emocional para seguir adelante en su vida personal.

Joaqui también desmintió la idea de que el fin de su relación anterior fue repentino, aclarando que el distanciamiento no ocurrió de un día para el otro. Según sus propias palabras, el proceso llevó dos meses y estuvo marcado por cinco mentiras y cuatro faltas de respeto públicas que desgastaron el vínculo. Esta transparencia sobre los motivos de su ruptura anterior ayuda a contextualizar la seriedad con la que aborda su actual relación con Tiago PZK, buscando una narrativa más auténtica y menos dictada por los medios.

Impacto en la imagen pública de la pareja

Las declaraciones coinciden con una etapa de fuerte exposición pública de la pareja, que ha compartido distintos proyectos en común durante los últimos meses. Tiago PZK resaltó que lo que más le enamora de La Joaqui es su mentalidad proactiva, su capacidad para proyectar el futuro y su enfoque en el trabajo. Considera que su pareja lo incentiva y motiva a ser mejor, tanto en el ámbito personal como en el profesional, lo que refuerza la idea de una relación basada en el crecimiento mutuo.

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El artista valoró especialmente la visión de futuro de la cantante, destacando su capacidad para acompañarlo en la consecución de sus objetivos. Las palabras del músico reflejan una relación consolidada, donde la estabilidad emocional y la planificación compartida son pilares fundamentales. Esta imagen de solidez contrasta con la volatilidad que a veces caracteriza las relaciones en el mundo del espectáculo, ofreciendo un ejemplo de construcción deliberada de un proyecto de vida conjunto.