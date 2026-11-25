El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, fue acusado federalmente por posesión de material de abuso infantil. Podría enfrentar 40 años de prisión mientras enfrenta juicio en California.

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, enfrenta una acusación federal grave que podría resultarle en una sentencia de hasta 40 años de prisión. El gran jurado federal de Los Ángeles presentó formalmente los cargos contra el hombre de 82 años, confirmando su detención actual en Florida antes de su traslado previsto a California.

Acusación Federal por Material Ilícito

La oficina del fiscal federal de Florida informó que las autoridades encontraron decenas de imágenes presuntamente ilícitas en un depósito. Entre los elementos incautados se incluían negativos fotográficos, diapositivas y libros que contienen material de abuso sexual infantil. En al menos dos de las imágenes investigadas, se identificó contenido que viola las leyes federales estadounidenses.

Also read De Loredo acusa a Juez de hacerle el juego a Llaryora y le advierte a Milei que puede perder Córdoba

Historial de Detención y Evaluación Psiquiátrica

Tras su arresto inicial, Thomas Markle obtuvo libertad bajo fianza, pero fue detenido nuevamente pocos días después al intentar quitarse su dispositivo electrónico de monitoreo impuesto por las autoridades. A principios de este año, el hombre sufrió un accidente cerebrovascular que resultó en la amputación de su pierna izquierda, complicando su situación de salud.

Advertisement

Capacidad Mental para el Proceso Legal

No obstante, el tribunal determinó que se encuentra en condiciones mentales adecuadas para afrontar el proceso penal. Esta decisión se basó en una evaluación realizada por una especialista en psiquiatría, quien mantuvo una entrevista de aproximadamente 90 minutos con el acusado a mediados de noviembre. La especialista concluyó que comprende los cargos y tiene la capacidad para colaborar con su defensa.

Investigación Internacional y Posibles Consecuencias

Thomas Markle confirmó mediante una declaración escrita que es investigado por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil y la intención de distribuirlo. Además de las acusaciones federales en Estados Unidos, también se encuentra bajo investigación por las autoridades en Filipinas. Si es declarado culpable en California, podría enfrentar la pena máxima establecida por la ley.