Thiago Tirante vence a Alejandro Tabilo y llega a la final del ATP de Estocolmo

El tenista argentino Thiago Tirante avanzó a la final del torneo ATP de Estocolmo tras vencer 7-5 y 6-3 a Alejandro Tabilo y buscará su primer título ATP.

Thiago Tirante, tenista argentino oriundo de Platense, se metió en la final del ATP de Estocolmo tras vencer 7-5 y 6-3 a Alejandro Tabilo en la semifinal disputada en Suecia. Con este resultado, Tirante irá por su primer título ATP, un objetivo que llega después de una temporada en la que ya acumuló seis victorias en torneos Challenger.

El rival de la final es un jugador al que Tirante ya había enfrentado este año y al que logró vencer. Según la información difundida por ATP Tour en español, el argentino llega a la definición con un antecedente favorable frente a ese adversario.

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Camino de Thiago Tirante en Estocolmo

Thiago Tirante llegó a la final con victorias ante Jaume Munar, Alexander Schevchenko y Alejandro Tabilo, además de un triunfo por walkover frente a Tomás Etcheverry. Su recorrido fue descrito como un torneo muy sólido en Suecia.

En la semifinal, Tirante derrotó a Alejandro Tabilo por 7-5 y 6-3. El partido confirmó el buen momento del argentino en el certamen, que le permitió avanzar a la instancia decisiva del torneo ATP de Estocolmo.

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Qué dijo Tirante antes de conocer a su rival

Antes de saber quién sería su oponente en semifinales, Tirante afirmó que esperaba un partido muy difícil. También manifestó que confiaba en tener mayores oportunidades si lograba mantener el nivel que venía mostrando en el torneo.

Tirante indicó que su plan era enfocarse en sus propios objetivos y en su juego, sin depender del rival que le tocara enfrentar. Una vez conocido el adversario de la final, el argentino cuenta con historial a su favor, un dato que resulta relevante para una definición de este nivel.

Qué significa la final para la carrera de Tirante

Ganar el ATP de Estocolmo le daría a Tirante su primera copa dentro del circuito principal. El argentino ya suma seis títulos Challenger, pero el paso a una final ATP implica un nivel de exigencia superior en cuanto a rivales, presión y dificultad de los cuadros.

Para alzar el trofeo, Tirante deberá superar a un jugador que ya conoce y que venció en el mismo año. El desafío es importante, pero el argentino llega con confianza tras haber ganado cuatro de sus cinco partidos más recientes en el torneo, incluido el triunfo ante Tabilo.

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Dónde seguir la final del torneo sueco

La información disponible no incluye el horario exacto de la final del ATP de Estocolmo ni el canal de televisión que la transmitirá. Por ese motivo, los seguidores del tenis argentino deberán consultar la programación oficial del torneo o los canales de ATP Tour para confirmar esos datos.