Thiago Ocampo insulta al cuerpo técnico de Nueva Chicago tras descenso a Primera B

El joven jugador Thiago Ocampo tuvo un grave altercado con el ayudante Gastón Ape tras ser sustituido en la derrota que condenó a Nueva Chicago a jugar en Primera B Metropolitana.

Thiago Ocampo protagonizó una fuerte controversia dentro del plantel de Nueva Chicago tras su salida del campo durante el partido contra Chacarita, encuentro que finalizó con un marcador de 2-0 y selló el descenso del equipo. El joven extremo, figura clave del conjunto porteño, reaccionó con agresividad verbal hacia el cuerpo técnico al ser reemplazado en los minutos finales de la derrota.

Conflicto entre Ocampo y el cuerpo técnico

La tensión estalló cuando el entrenador Gastón Lotito decidió sacar a Ocampo para ingresar a Evelio Cardozo, en un intento desesperado por igualar el resultado y mantener viva la esperanza de disputar un partido de desempate contra Patronato. Al recibir la indicación, Ocampo no saludó ni al director técnico ni a los demás miembros del staff, limitándose a señalar con el dedo a Gastón Ape mientras se dirigía hacia el banco de suplentes. Este gesto fue interpretado como un rechazo directo a las instrucciones tácticas impuestas en ese momento crucial del torneo.

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Detalles del altercado con Gastón Ape

Gastón Ape, quien se desempeña como ayudante de campo, fue el principal receptor de los insultos del jugador. Según relatan los hechos, Ape entregó las indicaciones técnicas a Cardozo y permaneció junto al cuarto árbitro para despedirse del juvenil de 18 años. La actitud de Ocampo, quien mostró evidente descontento por la decisión técnica, generó un clima tenso en las inmediaciones del vestuario y las gradas, evidenciando la frustración por una salida anticipada que pudo costarle al club su permanencia en la categoría.

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Contexto histórico del descenso del Torito

Este evento marca el primer descenso de Nueva Chicago a la tercera categoría del fútbol argentino desde la temporada 2012/13, cuando el equipo terminó último en la tabla de promedios y bajó a lo que entonces se denominaba B Metropolitana. El club, conocido como el Torito, tiene una historia reciente marcada por altibajos significativos, incluyendo el campeonato de la campaña 2013/14 bajo la dirección de Pablo Guede, cuyo equipo fue apodado "el Barcelona del ascenso" por su estilo de juego dominante.

Consecuencias deportivas y futuras perspectivas

Tras lograr uno de los diez ascensos a la Primera División en 2015, año en que el torneo se expandió a 30 equipos, Nueva Chicago sufrió nuevamente la caída, siendo uno de los dos clubes descendidos junto a Crucero del Norte. La situación actual obliga al club a replantear su estructura deportiva para la próxima temporada en Primera B Metropolitana, mientras que el incidente con Ocampo deja interrogantes sobre la disciplina interna y la relación con sus juveniles talentos. El futuro del jugador y la gestión del plantel quedarán sujetos a las decisiones administrativas que tome la directiva en los próximos días.