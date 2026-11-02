Thiago Ocampo insultó a su cuerpo técnico en el descenso de Nueva Chicago

El juvenil de 18 años Thiago Ocampo tuvo un fuerte altercado con el ayudante Gastón Ape tras ser sustituido en la derrota 2-0 que sentenció el descenso de Nueva Chicago a la Primera B Metropolitana.

El juvenil de 18 años Thiago Ocampo protagonizó una de las escenas más tensas de la temporada en el fútbol argentino tras estallar en ira contra el cuerpo técnico de Nueva Chicago. El incidente ocurrió durante el partido frente a Chacarita Juniors, un encuentro que sentenció el descenso del Torito a la tercera categoría del sistema de ligas nacionales. La salida de Ocampo del campo de juego, dispuesta por el director técnico Gastón Lotito, generó una reacción violenta del jugador que no dudó en insultar directamente al ayudante de campo Gastón Ape.

La sustitución detonante del conflicto en el campo

La tensión se desató cuando el entrenador Gastón Lotito decidió sacar a Ocampo para ingresar a Evelio Cardozo, en un intento desesperado por igualar el marcador y ganar el partido de desempate ante Patronato. El joven extremo no aceptó la decisión de manera pacífica y, al dirigirse al banco de suplentes, mantuvo una conducta agresiva hacia el cuerpo técnico. En lugar de saludar a Lotito o a sus compañeros de equipo, Ocampo se detuvo frente a Gastón Ape y lo señaló con el dedo en un gesto desafiante.

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Gastón Ape recibe la ira del juvenil del Torito

La reacción de Ocampo estuvo dirigida específicamente contra Gastón Ape, quien actuaba como el primer eslabón en la comunicación con los jugadores en el lateral. Mientras Cardozo ingresaba al campo, Ape se mantuvo junto al cuarto árbitro para saludar al juvenil que abandonaba el terreno de juego. Esta interacción breve y tensa derivó en que el joven jugador lanzara insultos hacia Ape, rompiendo el protocolo habitual de respeto entre el plantel y la dirección técnica. El incidente quedó registrado como un momento crítico en la relación interna del equipo durante esta crisis deportiva.

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Historial del Torito y consecuencias inmediatas del descenso

Este resultado negativo marca un hito doloroso en la historia reciente de Nueva Chicago, confirmando su descenso a la Primera B Metropolitana. Es la primera vez desde la temporada 2012/13 que el club baja de categoría, entonces denominado B Metropolitana tras terminar en el último puesto de la tabla de promedios. La institución, conocida por ser campeona en la campaña 2013/14 con un equipo dirigido por Pablo Guede, había logrado ascensos históricos, incluyendo el logrado en 2015 bajo la denominación de torneo con 30 equipos. Este descenso termina con una etapa de estabilidad en categorías superiores que el club había mantenido durante más de una década.