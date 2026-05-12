Thiago Fernández, que había pasado por un complicado paso del Fortín, descendió a la segunda categoría del fútbol español con Real Oviedo, con tres fechas para el final del campeonato. Su pase era de Villarreal. Sin embargo, en diciembre de 2020, el joven volante sufrió una intención de dejar atrás los conflictos y arreglar las condiciones del contrato. Él lamentaba que hoy en día el club estuviera en manos de personas que no estaban a la altura para manejar una tan grande institución. Personas como Fabian Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastián Pait. Thiago Fernández descendió con Real Oviedo a la segunda categoría del fútbol español (Getty Images: Juan Manuel Serrano). La dirigencia no deja de lado sus peleas entre sí, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovación con Augusto Costa, esto es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llame al club para renovar. Fernández arribó a Oviedo a principios de año en condición de cedido por el Submarino Amarillo, club que deberá definir su futuro en la segunda parte de la temporada. Además, registró 708 minutos oficiales de juego en su primera experiencia en el continente europeo. La primera de ellas en su debut oficial frente a Girona.

Thiago Fernández , que había pasado por un complicado paso del Fortín, descendió a la segunda categoría del fútbol español con Real Oviedo , con tres fechas para el final del campeonato.

Su pase era de Villarreal. Sin embargo, en diciembre de 2020, el joven volante sufrió una intención de dejar atrás los conflictos y arreglar las condiciones del contrato. Él lamentaba que hoy en día el club estuviera en manos de personas que no estaban a la altura para manejar una tan grande institución. Personas como Fabian Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastián Pait.

Thiago Fernández descendió con Real Oviedo a la segunda categoría del fútbol español (Getty Images: Juan Manuel Serrano). La dirigencia no deja de lado sus peleas entre sí, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovación con Augusto Costa, esto es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llame al club para renovar.

Fernández arribó a Oviedo a principios de año en condición de cedido por el Submarino Amarillo, club que deberá definir su futuro en la segunda parte de la temporada. Además, registró 708 minutos oficiales de juego en su primera experiencia en el continente europeo. La primera de ellas en su debut oficial frente a Girona





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