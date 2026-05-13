The Power of Handwriting: How Writing by Hand Can Improve Memory and Learning

In an era dominated by computers, tablets, and smartphones, fewer and fewer people are taking notes by hand. However, for psychology and neuroscience, handwriting is not an outdated habit but a practice that can enhance memory, concentration, and analytical ability. Although typing is faster and more practical, studies have shown that people who take notes by hand process information better. This is because the brain cannot automatically copy everything; it needs to summarize, select important ideas, and reorganize concepts in real-time. The mental effort generated by handwriting leads to a deeper understanding and favors learning. Read also: Psychologists agree: ‘People who sing alone at home process stress differently’ The main difference between handwriting and typing is speed. When someone uses a keyboard, they can almost copy everything they hear without thinking. But someone taking notes with a pen needs to summarize, choose concepts, and order information while the conversation continues. This effort makes the brain work differently. Specialists in psychology and learning explain that handwriting activates brain areas related to memory, understanding, and concentration. In addition, manual movement and eye-hand coordination help fix information better. According to research published in the National Geographic, people remember better what they write by hand than what they write on a keyboard. Professor Naomi Baron of the American University of Washington D.C. stated that most studies on memory and writing come to the same conclusion: handwriting favors information retention and improves learning.
En una epoca dominada por computadoras, tablets y celulares, cada vez menos personas toman apuntes en papel. Sin embargo, para la psicologia y las neurociencias, seguir escribiendo a mano no es una costumbre anticuada, sino un hábito que puede mejorar la memoria, la concentración y la capacidad de análisis.
Aunque tipear resulta mas rápido y pratico, distintos estudios demostraron que las personas que toman notas a mano procesan mejor la información. Esto ocurre porque el cerebro no puede copiar todo automaticamente: necesita resumir, seleccionar ideas importantes y reorganizar conceptos en tiempo real. Ese esfuerzo mental genera una comprensión mas profunda y favorece el aprendizaje.
Leer también: Los psicologos coinciden: ‘Las personas que cantan solas en casa procesan el estrés de forma distinta’ La principal diferencia entre escribir a mano y tipear está en la velocidad. Cuando alguien usa un teclado puede copiar casi todo lo que escucha sin pensar. Pero, quien toma notas con lapicera necesita resumir, elegir conceptos y ordenar la información mientras la conversación continúa. Ese esfuerzo hace que el cerebro trabaje de otra manera.
Los especialistas en psicologia y aprendizaje explican que escribir a mano activa áreas cerebrales relacionadas con la memoria, la comprensión y la concentración. Además, el movimiento manual y la coordinación entre ojos, mano y cerebro ayudan a fijar mejor la información. Según investigaciones difundidas por la revista National Geographic, las personas recuerdan mejor lo que escriben a mano que lo que escriben en un teclado.
La profesora Naomi Baron, de la American University de Washington D. C., aseguró que gran parte de los estudios sobre memoria y escritura llegan a la misma conclusión: la escritura manual favorece la retención de información y mejora el aprendizaje. Por otro lado, un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology analizó la actividad cerebral de niños y adultos jóvenes mientras escribían, dibujaban o tecleaban palabras.
Los investigadores detectaron patrones neuronales asociados al aprendizaje cuando los participantes escribían a mano. Los especialistas destacan varios puntos a favor sobre tomar apuntes a mano: Leer también: La psicologia dice que las personas que caminan rapido aunque no estén apuradas suelen vivir en alerta Para aprovechar mejor este hábito, los especialistas recomiendan usar un sistema simple de organización: También aconsejan dedicar unos minutos después de cada encuentro para revisar lo escrito y completar información importante antes de olvidarla
