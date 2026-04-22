Thalía Celebra la Cumbia en su Nuevo Álbum 'Todo Suena Mejor'

Thalía lanza 'Todo Suena Mejor en Cumbia', un álbum que explora las raíces de la cantante a través del género musical que marcó su carrera y la conecta con sus fans a nivel internacional. Un proyecto de dos años de creación que incluye colaboraciones y éxitos recientes.

Thalía , la icónica cantante y actriz mexicana, ha presentado su más reciente álbum, 'Todo Suena Mejor en Cumbia ', un proyecto que representa un punto de inflexión significativo en su trayectoria artística.

Este disco se distingue por la cumbia como elemento central y unificador de su propuesta sonora, conectándola profundamente con sus raíces y su identidad musical. La artista ha emprendido una ambiciosa apuesta internacional con este lanzamiento, rindiendo homenaje a los clásicos que definieron generaciones, como 'Piel Morena' y 'Amor a la Mexicana', donde la cumbia desempeñó un papel fundamental en su lenguaje musical.

El regreso de la cumbia a un rol protagónico en su trabajo discográfico es una reconexión con su memoria musical y su presente, un ritmo que ha estado presente en su vida desde siempre. Thalía ha expresado su entusiasmo por la capacidad de la cumbia para trascender generaciones, invitando a sentir, recordar y celebrar a través de un ritmo atemporal.

La creación de este nuevo universo musical ha sido un proceso meticuloso y apasionante para la artista, quien ha compartido que le llevó dos años de dedicación y esfuerzo. La colaboración con Los Ángeles Azules en la canción 'Yo me lo busqué' fue el catalizador de este proyecto, una experiencia orgánica que reavivó su conexión con la cumbia y desencadenó la creación de las canciones que componen el álbum.

'Todo Suena Mejor en Cumbia' incluye éxitos recientes como 'Ojitos Mexicanos' y 'Boomerang', que se integran perfectamente al espíritu del álbum y definen este nuevo capítulo en su carrera. Thalía destaca la generosidad de la cumbia, su capacidad para adaptarse a diferentes países y géneros, incorporando elementos únicos que la hacen esencial en cada cultura.

'Boomerang', en particular, le permite explorar nuevas facetas de su voz, llevándola a registros graves y contando una historia de inevitabilidad y regreso, simbolizada en el propio boomerang de la vida. La carrera de Ariadna Thalía Sodi Miranda, su nombre completo, se inició a principios de los años 80 como miembro del grupo infantil Din-Din. En 1986, se unió a la popular banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes.

En 1990, Thalía emprendió su camino como solista, publicando su primer álbum homónimo, marcando el inicio de una exitosa carrera que la catapultaría a la fama internacional. A lo largo de su trayectoria, ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo, gracias a éxitos emblemáticos como 'Piel morena', 'Amor a la mexicana', 'Entre el mar y una estrella', 'Arrasando' y 'Tú y yo', entre otros.

La canción que da título al álbum, 'Todo Suena Mejor en Cumbia', se ha convertido en un éxito instantáneo, consolidando la propuesta musical de la artista. Thalía reconoce la importancia de ciertos temas en su repertorio, canciones que su público exige en cada presentación, como 'Amor a la mexicana', 'Piel morena', 'Arrasando' y 'Marimar', consideradas verdaderos himnos de su carrera.

La conexión con 'Amor a la Mexicana' fue particularmente especial, sintiendo que la canción estaba escrita específicamente para ella, un himno de 'pura caña y puro amor'. La relación de Thalía con Argentina es particularmente significativa y emotiva. En cada una de sus visitas al país, la cantante ha desatado la euforia de sus fans, quienes la han recibido con un fervor inigualable.

Al recordar Argentina, la primera imagen que surge en su mente es el viaje desde el hotel hasta la radio, la televisión o el concierto, rodeada de sus admiradores, que la seguían en motos, taxis y automóviles, cantando sus canciones. Para Thalía, Argentina es sinónimo de su público, un recuerdo imborrable que la llena de alegría y gratitud.

Además de la pasión de sus fans, Thalía también evoca con cariño los chinchulines, un manjar que solo se encuentra en Argentina, un sabor único que la conecta con el país. Su vínculo con Argentina es una mezcla de emociones, recuerdos y sabores que la hacen sentir especial y querida.

Este nuevo álbum, 'Todo Suena Mejor en Cumbia', es una celebración de su carrera, su identidad y su conexión con el público, un regalo musical que promete emocionar y hacer bailar a sus fans en todo el mundo, incluyendo a los argentinos que la han apoyado a lo largo de los años





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