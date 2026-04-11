Teto Medina celebra resultados favorables en su lucha contra el cáncer

El presentador Marcelo “Teto” Medina anunció con emoción que el tratamiento contra el cáncer de colon con metástasis en el hígado está dando resultados positivos, tras someterse a un estudio PET. El conductor agradeció el apoyo recibido y se mostró optimista ante el futuro.

Marcelo “Teto” Medina ha superado semanas de incertidumbre y ansiedad a la espera de los resultados de un estudio crucial para su salud. El reconocido conductor, quien lleva tiempo luchando contra un cáncer de colon con metástasis en el hígado, finalizó la sexta ronda de quimioterapia y se sometió a una prueba PET (Tomografía por Emisión de Positrones) para evaluar la eficacia del tratamiento.

El viernes por la mañana, el presentador recibió la anhelada noticia: el tratamiento está surtiendo efecto. No dudó en compartir su alegría y gratitud con todos aquellos que lo han acompañado en este difícil camino. Conmovido, anunció: “Quería comunicarles que recibí los resultados de mi estudio PET y, sinceramente, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. El poder del amor y la fuerza de la oración han funcionado. Los pronósticos de mi evolución son favorables”.\Medina, quien ha enfrentado la enfermedad con gran valentía, aclaró que aún debe continuar con el tratamiento y realizarse controles periódicos. Sin embargo, los últimos informes médicos indican que la quimioterapia ha logrado detener el avance de la enfermedad y que el esfuerzo realizado comienza a dar sus frutos. “Seguimos en la lucha, pero con más certezas que dudas. Los quiero mucho y les doy las gracias a todos por el cariño que me han demostrado, lo sentí profundamente. No encuentro palabras para expresar mi agradecimiento por este apoyo. Siempre los sentí cerca de mí”, expresó Medina, visiblemente emocionado por el respaldo recibido. La noticia no solo trajo alivio al conductor, sino también a sus familiares, amigos y seguidores, quienes durante meses le han enviado mensajes de ánimo y fortaleza. Teto Medina resaltó la importancia de sentirse acompañado en este momento tan delicado y aseguró que el afecto recibido fue fundamental para superar el tratamiento.\A pesar de que la batalla continúa, el presentador se mostró optimista y decidido a seguir adelante, aferrado a la esperanza y al cariño de quienes lo rodean. Es importante recordar que, días antes del diagnóstico, el periodista había expresado su preocupación por la situación que enfrentaba. A través de sus redes sociales, compartió: “Hoy quiero contarles que me encuentro en un momento donde la incertidumbre es total”. Y agregó: “Espero con mucha fe y esperanza los resultados de mis análisis, que determinarán mi estado actual en relación al cáncer y los pasos a seguir”. En ese contexto, reconoció la dificultad de la espera. “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar”, manifestó en aquel momento. Hoy, los resultados fueron positivos





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