Testimonio Revelador de Víctor Stinfale en el Juicio por la Muerte de Diego Maradona

El abogado Víctor Stinfale declaró ante la justicia denunciando graves negligencias médicas y la falta de cumplimiento de los cuidados domiciliarios tras la cirugía de Maradona.

En el marco del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el abogado Víctor Stinfale , quien mantuvo un vínculo estrecho de amistad y asesoría con el astro del fútbol, compareció ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

Durante su declaración, Stinfale proporcionó un relato detallado y crítico sobre los últimos días del Diez, enfocándose especialmente en la gestión médica y la falta de cuidados adecuados que, según su perspectiva, precipitaron el desenlace fatal. El letrado comenzó su testimonio evocando una visita realizada a la residencia de Maradona en el country de Brandsen, lugar donde el exfutbolista residía mientras desempeñaba sus funciones como director técnico del club Gimnasia y Esgrima La Plata.

Stinfale recordó haber llegado a la propiedad el día del cumpleaños de Diego, alrededor de las once de la mañana, encontrando al astro sumido en el sueño. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la evidente decadencia física que Maradona mostraba en aquel entonces, algo que se hizo público cuando el jugador asistió al estadio de Gimnasia para un homenaje organizado por Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Marcelo Tinelli, entonces presidente de la Liga Profesional de Fútbol.

Según Stinfale, era notorio para cualquier observador que Diego se encontraba en un estado precario, manifestando serias dificultades para hablar y caminar, señales que ya advertían que algo no marchaba bien en su salud. La tensión aumentó el 3 de noviembre de 2020, fecha en la que Maradona se comunicó telefónicamente con Stinfale utilizando el apodo de 'Spiderman', un gesto que reflejaba la complicidad entre ambos.

Tras esta llamada, el abogado se puso en contacto con el doctor Luque, cuya reputación ya generaba dudas en Stinfale debido a declaraciones previas que el médico había hecho sobre las adicciones de Maradona. El abogado fue tajante al expresar que percibía que Luque no era la persona indicada para intervenir la cabeza de una figura tan emblemática y delicada como Diego.

A pesar de sus reservas, Stinfale se trasladó a la Clínica Olivos acompañado por el doctor Rodolfo Benvenuti, un profesional de su entera confianza. Al llegar, mantuvo un encuentro con Gianinna Maradona, una de las hijas del astro, con quien coincidió en la desconfianza hacia el equipo médico. En un momento de frustración, Gianinna llegó a sugerirle a Víctor que le diera un voleo al doctor, evidenciando el clima de hostilidad y desconfianza que reinaba en el entorno familiar.

Aunque finalmente se llevó a cabo la operación por el hematoma subdural y Luque no participó directamente en la cirugía, fue él quien asumió el rol de vocero oficial ante la prensa, asegurando que la intervención había sido exitosa, una versión que Stinfale cuestionó posteriormente. El punto más crítico del testimonio de Stinfale se centró en la etapa posterior a la externación de Maradona de la Clínica Olivos.

El abogado describió una reunión donde se planificó el soporte médico necesario para la internación domiciliaria, la cual debía contar con el respaldo logístico de Swiss Medical. En dicho encuentro, se acordó la necesidad de un equipo multidisciplinario compuesto por un médico clínico, psiquiatras y un psicólogo, además de la disponibilidad constante de una ambulancia para cualquier emergencia.

No obstante, Stinfale denunció que nada de lo planificado se ejecutó en la realidad. Según sus palabras, el soporte prometido fue inexistente, dejando a Maradona en una situación de vulnerabilidad extrema en su hogar. Ante el interrogatorio del fiscal Patricio Ferrari, Stinfale fue contundente al afirmar que las cosas se hicieron muy mal debido a la forma en que murió el astro.

Señaló como un error gravísimo que, a pesar de que Maradona presentaba una hinchazón evidente y signos de complicaciones, no fue trasladado a un hospital de manera oportuna. Para el abogado, esta negligencia en el monitoreo y la respuesta médica final fue determinante, transformando lo que podría haber sido una recuperación en una tragedia evitable.

El testimonio de Stinfale deja al descubierto las grietas en la atención coordinada que recibió el paciente, subrayando la brecha entre los protocolos discutidos en las reuniones clínicas y la cruda realidad del cuidado domiciliario que terminó en la muerte del ídolo máximo del deporte argentino





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