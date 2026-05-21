Testimonio del jefe de terapia intensiva de la Clínica Olivos y otras revelaciones en el juicio sobre Maradona

El jefe de terapia intensiva de la Clínica Olivos declaró en un juicio que Maradona tenía un entorno 'complicado' y se opuso a una internación domiciliaria. También reveló episodios que generan dudas sobre las decisiones médicas tomadas durante las últimas semanas de vida del exfutbolista. Gianinna Maradona también apuntó contra Morla y los médicos, asegurando que el plan era matarlo para quedarse con sus marcas.

El jefe de terapia intensiva de la Clínica Olivos declaró en un juicio que Maradona tenía un entorno 'complicado' y se opuso a una internación domiciliaria.

También reveló episodios que generan dudas sobre las decisiones médicas tomadas durante las últimas semanas de vida del exfutbolista. Según su testimonio, el exfutbolista estaba irritable, privado de alcohol en medio de un consumo problemático, y su entorno era difícil de manejar.

Además, se tomó la decisión de colocarle un catéter venoso y evaluar la colocación de una sonda para nutrición, pero finalmente lo llevaron a una casa en Tigre sin aparatología adecuada. Gianinna Maradona también apuntó contra Morla y los médicos, asegurando que el plan era matarlo para quedarse con sus marcas





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