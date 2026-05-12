Testimonio de Mira Murati y Greg Brockman: El juicio entre Elon Musk y Sam Altman sigue su curso

El juicio entre los multimillonarios Elon Musk y Sam Altman se mantiene en su curso y, durante su segunda semana, una nueva testigo apareció en escena: Mira Murati, exdirectora de tecnología de OpenAI. Durante su declaración, Murati acusó a Altman de 'crear caos' dentro de la empresa y de 'decir una cosa a una persona y todo lo contrario a otra'. Además, Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, testificó que Musk lo amenazó físicamente en una confrontación y le dijo a los empleados que pretendía desarrollar una IA en Tesla sin considerar la seguridad.

El juicio que enfrenta a los multimillonarios Elon Musk y Sam Altman continúa su curso y, durante su segunda semana, una nueva testigo apareceu en escena: Mira Murati, exdirectora de tecnologa de OpenAI.

Durante su declaracin, Murati acus a Altman de "crear caos" dentro de la empresa, y de "decir una cosa a una persona y todo lo contrario a otra". El tribunal revis mensajes de texto de Altman enviados a Murati en 2023, momento en el que la junta directiva de OpenAI lo destituyo como CEO tras conductas vinculadas a engajos y mentiras.

"Podn indicarme si la direccin es buena o mala? ", escribi Altman a su colega respecto a su futuro en la firma. "Muy mala", respondi Murati. Pero Altman fue reincorporado cinco das despus.

Murati no fue la slo en señalar este tipo de comportamientos extraos de parte de Altman. Natasha McCauley, otra exdirectoriva de OpenAI, indic que el empresario provocar episodios de crisis repetidas. En esta lnea, Helen Toner, una exmiembre de la junta directiva que apoy la destituci n de Altman, dijo ante el tribunal que existed un 'patrn de comportamiento relacionado con su honestidad y transparencia' que lleo a su salida.

El juicio, en detalle La batalla legal, iniciada por Musk, acusa a Altman, consejero delegado de OpenAI, y a su principal lugarteniente, Greg Brockman, de traicionar a Musk desvi ndose de la misi n fundacional de la empresa de San Francisco de ser administradores altruistas de una tecnologa revolucionaria. La demanda alega que se dedicaron a hacer dinero a sus espaldas.

OpenAI ha rechazado las acusaciones de Musk como un caso infundado de resentimiento que pretende socavar su rpido crecimiento y miedos la propia xAI de Musk, que lanza en 2023 como competidora. El fundador de SpaceX, que invirti cerca de US$38 millones en OpenAI desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2017, buscaba inicialmente ms de US$100.000 millones en danos y perjuicios. La denuncia tambiien busca la expulsin de Altman del consejo de OpenAI.

Pero el juicio tambin conlleva riesgos para Musk, ya que el mes pasado fue declarado culpable por otro jurado de estafar a los inversionistas durante su adquisici n de Twitter por US$44.000 millones en 2022. Cualquier dato perjudicial sobre Musk y sus tactics empresariales podra ser especialmente dao en ahora, porque su fabricante de cohetes, SpaceX, planea salir a bolsa prximamente en una oferta pblica inicial que podr convertirle en el primero trillonario del mundo.

La declaracin de Greg Brockman La semana pasada, el presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, dijo ante un jurado de California que Musk lo amenazaba fisicamente en una confrontacin ocurrida en 2017, al testificar que el magnata sali furioso luego de que se le neg la control absoluto de la entonces naciente firma de inteligencia artificial.

"En realidad pense que iba a golpearme", afirm Brockman. Brockman tambin testificó que cuando Musk annoncer su salida de OpenAI en febrero de 2018, le dijo a los empleados que pretend a desarrollar una IA en Tesla, sin tener en cuenta la seguridad.

"Si las ovejas dictan la seguridad y los lobos no, entonces no tiene caso", aseguró Brockman que Musk supuestamente dijo a los empleados en ese entonces





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