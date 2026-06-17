Testimonio contra Soledad Andreani: ex trabajadora de Wachitas detalla venta de droga y explotación sexual en el bar

Una ex empleada del bar Wachitas, que brindó testimonio bajo seudónimo, acusó a Soledad Andreani, exnovia de Barrelier, de liderar la venta de drogas y la explotación sexual de menores en el local. La mujer aseguró que Andreani "se hacía la dueña" y pagaba a proveedores y bandas, además de contactar clientes. Declaró que decidió hablar tras escucharla mentir en una declaración y desmintió que haya sido engañada por Barrelier.

Carla, quien utiliza un nombre ficticio para proteger su identidad, fue trabajadora del bar Wachitas desde 2020 hasta 2023 y ofreció un testimonio detallado sobre las actividades que, según afirma, realizaba Soledad Andreani , exnovia de Barrelier.

Carla declaró que Andreani se dedicaba a la venta de drogas, concretamente cocaína y pastillas de Clonazepam y Alplax, así como a la cobranza de bebidas. Además, señaló que muchas de las trabajadoras sexuales del local eran menores de edad, aunque aclaró que se dedicaban a esa actividad "por consentimiento". Según su relato, Andreani "se hacía la dueña" del bar, pagando a proveedores y bandas, y también se encargaba de contactar a los clientes que solicitaban encuentros sexuales.

Carla explicó que decidió hablar porque le "pareció mal" saber que Andreani estaba mintiendo, especialmente tras el caso de Agostina. Al escuchar la voz de Andreani en una declaración, la reconoció al instante y aseguró que ella sí sabía con quién se había metido, contradiciendo la versión de la imputada.

La testigo desmintió que Andreani haya sido engañada por Barrelier y reiteró que en el Wachitas se prostituía con consentimiento, se vendía droga y en ocasiones se drogaba a las personas. El testimonio de Carla aporta una perspectiva interna sobre la presunta operación del bar Wachitas, un establecimiento que fue clausurado y que está vinculado a la causa por la desaparición de Agostina.

Las declaraciones señalan directamente a Soledad Andreani como una figura central en la gestión del lugar y en las actividades ilícitas que allí se desarrollaban, incluyendo la explotación sexual de menores. La justicia continúa investigando los hechos mientras avanzan las pesquisas para determinar la responsabilidad de los implicados





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