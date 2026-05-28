Testigo relata conversación sobre asesinato a traición en 1984 y 'accidente' en bicicleta

Un testigo, que pidió que su identidad se mantuviera bajo reserva para evitar problemas, habló en una tertulia de hace nueve años sobre un asesinato a traición, premeditado, cometido a cuchilladas hacía 33 años, de una 'trampa' a la que el chico fue atraído con 'una minita' como anzuelo, de un ataque artero y mortal en un baño y del entierro en el fondo del jardín en una casa situada 'en una avenida relevante' de la Capital. Además, habló de un eventual móvil: que aquel padre había resuelto matar así al adolescente que maltrataba a su hijo en la escuela haciéndole cosas asquerosas. También relató un hecho posterior que involucró al padre de la víctima y el episodio en el que perdió la vida en un supuesto 'accidente' en bicicleta que, en realidad, se habría tratado de un atentado.

El testigo, que pidió que su identidad se mantuviera bajo reserva para evitar problemas, había llamado a la fiscalía porque dijo que tenía información para aportar de relevancia para la causa en la que se investiga el caso de los 'huesos enterrados en Coghlan'.

En ese testimonio de carácter reservado habló de una conversación de hace nueve años en la que un hombre ya mayor, hablando de 'crímenes sin resolver', les contó a él y a un amigo del caso de un asesinato a traición, premeditado, cometido a cuchilladas hacía 33 años, de una 'trampa' a la que el chico fue atraído con 'una minita' como anzuelo, de un ataque artero y mortal en un baño y del entierro en el fondo del jardín en una casa situada 'en una avenida relevante' de la Capital. Además, habló de un eventual móvil: que aquel padre había resuelto matar así al adolescente que maltrataba a su hijo en la escuela haciéndole cosas asquerosas.

También relató un hecho posterior que involucró al padre de la víctima y el episodio en el que perdió la vida en un supuesto 'accidente' en bicicleta que, en realidad, se habría tratado de un atentado





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