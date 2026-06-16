Tesoro cancela letras intransferibles y reduce deuda pública pese a aumento del pasivo en moneda local

El ministro Luis Caputo anunció la cancelación de letras intransferibles por 22.284 millones de dólares, disminuyendo el stock de deuda pública y el ratio deuda‑PIB, aunque el pasivo total sigue creciendo por el diferencial cambiario e inflacionario.

El ministro de Economía , Luis Caputo, confirmó que la reciente cancelación de letras intransferibles por parte del Tesoro al Banco Central fue una medida anticipada, cuyo impacto se refleja en la evolución del pasivo público.

La tendencia general del pasivo muestra un incremento cuando se incorpora el efecto del diferencial entre el tipo de cambio y la inflación, fenómeno que se explicaba principalmente por la recompra de deuda que el Tesoro Nacional había efectuado con el Banco Central (BCRA) mediante la utilización de reservas de esta entidad para cubrir pagos de deuda.

En concreto, se destacó una reducción de la deuda en moneda extranjera de 20.546 millones de dólares y, simultáneamente, un aumento de la deuda en moneda local equivalente a 3.148 millones de dólares, cifras que surgieron gracias a los 24,4 billones de pesos recibidos del BCRA como rentas de la propiedad y a los mil millones de dólares obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta operación permitió reducir el stock de deuda pública en relación al PIB en 3,3 puntos porcentuales.

Durante el mes de mayo, el Tesoro concretó la cancelación de letras intransferibles en la cartera del BCRA por un valor nominal de 22.284 millones de dólares, lo que provocó una disminución estimada del stock de deuda pública al 3,3 % del PIB. Asimismo, la deuda bruta total regularizada pasó de 470.423 millones de dólares a 458.520 millones, lo que representa una baja de 11.903 millones de dólares, equivalente al 2,53 % del total.

En esa misma línea, la deuda en moneda extranjera se redujo en 13.058 millones de dólares, resultado del rescate de letras intransferibles en poder del BCRA, operación que se financió parcialmente con 12.000 millones de dólares provenientes del primer desembolso del acuerdo suscripto con el FMI y otros organismos multilaterales. Caputo recordó que el stock de letras intransferibles en el activo del BCRA descendió de 67.190 millones de dólares a fines de 2023, antes de la asunción del gobierno de Javier Milei, a 30.306 millones de dólares tras dos operaciones realizadas en el mes pasado.

Aparte de este movimiento puntual, la deuda bruta ha mantenido la tendencia observada durante gran parte de los últimos dos años: disminuye cuando el gobierno lleva a cabo operaciones de financiamiento que absorben pesos del mercado, pero al mismo tiempo aumenta el costo en dólares de sus actualizaciones, ya sea por intereses o por capital indexado, frente a un tipo de cambio oficial que se atrasa. De ahí que la deuda bruta en situación de pago normal haya aumentado en 18.225 millones de dólares, aunque la deuda en moneda extranjera haya disminuido en 14.650 millones, debido a que la deuda en moneda local creció en 32.875 millones de dólares, reflejando el impacto persistente del diferencial cambiario sobre estas estadísticas.

Actualmente, el 77,7 % de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional, el 20,9 % a obligaciones con acreedores externos oficiales, el 0,6 % a adelantos transitorios del BCRA y el 0,8 % restante a otros instrumentos. En lo que lleva de administración, la deuda bruta de la Administración Central ha aumentado en 53.979 millones de dólares; sin embargo, al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas a comienzos de 2024 y la variación de los depósitos oficiales, el stock total medido en dólares ha caído aproximadamente 19.800 millones de dólares





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