Tesla Cybertruck en el Congreso: Manuel Quintar y la controversia política

El diputado de La Libertad Avanza Manuel Quintar llegó al Congreso este miércoles en un Tesla Cybertruck, un vehículo muy costoso, que no pasó desapercibido en el estacionamiento. La aparición del Tesla generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, donde señalaron la contradicción entre el discurso de austeridad impulsado por el oficialismo y la exhibición de un vehículo de lujo en el Congreso. Según fuentes legislativas, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, le habría pedido a Quintar que retirara el vehículo del estacionamiento.

El diputado de La Libertad Avanza Manuel Quintar llegó al Congreso este miércoles en un Tesla Cybertruck , un vehículo muy costoso, que no pasó desapercibido en el estacionamiento.

La aparición del Tesla generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, donde señalaron la contradicción entre el discurso de austeridad impulsado por el oficialismo y la exhibición de un vehículo de lujo en el Congreso. Según fuentes legislativas, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, le habría pedido a Quintar que retirara el vehículo del estacionamiento.

Además, el legislador jujeño cuenta con una trayectoria empresarial en el sector de la salud en Jujuy y busca ser candidato a gobernador de la provincia





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