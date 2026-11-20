Tesla inicia operaciones en Argentina con ventas de Model 3 y Model Y desde U$S 41.600. Conoce los precios, especificaciones y puntos de venta en shoppings.

La marca de vehículos 100% electrificados liderada por Elon Musk ha llegado oficialmente a Argentina tras completar su desembarco en Uruguay. Esta expansión comercializa inicialmente los modelos Model 3 y Model Y, con precios iniciales que comienzan en U$S 41.600. El lanzamiento oficial se llevará a cabo este viernes 20 de noviembre en La Boca, contando con la presencia del presidente argentino Javier Milei.

Mecanismo de Ventas Directas sin Concesionarios

Tesla implementa un plan de entrada al mercado argentino a través de la filial de una casa matriz, eliminando por completo los concesionarios y los intermediarios tradicionales. Esta estrategia de venta directa utiliza espacios comerciales en centros de compras específicos, siendo el primer punto de venta el Unicenter en Buenos Aires. Adicionalmente, la adquisición de vehículos se facilita completamente por medio de internet.

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Especificaciones Técnicas del Model 3 y Precios

El Model 3 es un modelo que ya se comercializaba en otros mercados desde 2020 y se ofrece en diferentes variantes con especificaciones técnicas distinctas. La versión RWD cuenta con 292 CV, tracción trasera y una autonomía de 534 kilómetros, con un valor de U$S 40.990. La variante Premium ofrece 350 CV, tracción trasera y 750 kilómetros de autonomía, costando U$S 46.490. Por último, el Model 3 Performance AWD entrega 460 CV, tracción en las cuatro ruedas y 571 kilómetros de autonomía, con un precio de U$S 53.990.

Características y Costos del SUV Model Y

El otro modelo disponible es un utilitario deportivo (SUV) denominado Model Y, donde el cliente puede elegir entre dos variantes principales. La versión Premium ofrece 300 CV con una autonomía de 466 kilómetros, mientras que la variante Long Range mantiene los 300 CV con tracción trasera y alcanza una autonomía superior de 661 kilómetros. Los precios para este SUV van desde los U$S 44.590 hasta los U$S 49.990, aunque la fuente indica que pueden llegar hasta los U$S 50.590 dólares (equivalentes a $ 78.895.105 pesos).

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Financiamiento y Garantías para los Compradores

Todos los modelos disponibles en Argentina ofrecen opciones de financiamiento mediante préstamos prendarios gestionados a través del Banco Santander. Los compradores reciben una garantía de 4 años u 80 mil kilómetros para el vehículo en sí. Además, las baterías cuentan con una cobertura extendida de 8 años o 160 mil kilómetros, lo que proporciona una protección significativa para la inversión a largo plazo en la tecnología eléctrica.

Capacidad Global de Producción y Logística

Tesla cuenta con cuatro plantas de producción en todo el mundo que sustentan esta expansión global: Texas y California en Estados Unidos, Berlín en Alemania y Shanghai en China. Específicamente, es desde la planta de Shanghai donde llegarán los vehículos para el mercado argentino. La marca norteamericana, pionera en la electrificación de autos, ha establecido esta infraestructura logística para asegurar el suministro de los nuevos clientes en el país sudamericano.