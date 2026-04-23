Termas de Colón: El Destino Favorito de los Jubilados Argentinos

Las Termas de Colón en Entre Ríos se han convertido en el destino predilecto de los jubilados gracias a sus precios accesibles, entorno natural y beneficios para la salud. Disfrute de un 60% de descuento en la entrada y relájese en sus aguas termales.

Las Termas de Colón, un oasis de tranquilidad en el corazón de la provincia de Entre Ríos , han experimentado un notable aumento en la afluencia de jubilados, consolidándose como el destino predilecto para aquellos que buscan un refugio donde el descanso, la belleza natural y la accesibilidad económica convergen.

La implementación de un significativo descuento del 60% en el precio de la entrada ha catapultado a este complejo termal a la vanguardia de las opciones de escapada más convenientes a lo largo del litoral argentino, atrayendo a visitantes de diversas provincias que anhelan desconectar de la rutina y revitalizar cuerpo y mente. Ubicadas estratégicamente a orillas del majestuoso río Uruguay y abrazadas por extensos espacios verdes, las termas ofrecen un entorno incomparable para la relajación y el bienestar en cualquier estación del año.

El complejo se enorgullece de contar con una impresionante variedad de 13 piscinas de aguas mesotermales, cuyas temperaturas cuidadosamente reguladas oscilan entre los 32°C y los 40°C. Estas aguas terapéuticas, ricas en minerales beneficiosos, son reconocidas por su capacidad para aliviar eficazmente dolores musculares, mejorar la circulación sanguínea y disipar el estrés acumulado, proporcionando una experiencia de rejuvenecimiento integral. Más allá de las piscinas, el complejo ofrece una amplia gama de servicios diseñados para satisfacer las necesidades y preferencias de sus visitantes, incluyendo cómodas instalaciones de alojamiento, opciones gastronómicas variadas y actividades recreativas para todas las edades.

La infraestructura ha sido cuidadosamente planificada para garantizar la accesibilidad y comodidad de todos los visitantes, especialmente aquellos con movilidad reducida. La combinación virtuosa de precios asequibles, un entorno natural exuberante y servicios de primer nivel ha convertido a las Termas de Colón en una de las escapadas más demandadas por los jubilados de todo el país.

El complejo se distingue por su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de quienes buscan un espacio para relajarse, disfrutar del aire libre y cuidar su salud sin comprometer su presupuesto. Esta filosofía se refleja en la flexibilidad de las opciones de estadía, la variedad de actividades disponibles y la atención personalizada que brinda su equipo de profesionales.

La oportunidad de desconectarse de las preocupaciones cotidianas y disfrutar de un merecido descanso, aprovechando al máximo los beneficios que ofrece este destino, es un atractivo irresistible para aquellos que han dedicado una vida entera al trabajo y ahora buscan un espacio para disfrutar de su tiempo libre. El proceso para acceder al descuento es sumamente sencillo: los jubilados solo necesitan presentar su documento nacional de identidad (DNI) y un comprobante de sus haberes o credencial jubilatoria en la entrada del complejo.

No es necesario realizar una reserva previa, lo que facilita aún más la planificación de la escapada. El pago se puede efectuar en efectivo, con tarjeta de crédito o débito, o a través de un código QR utilizando la plataforma de Mercado Pago, brindando a los visitantes una amplia gama de opciones de pago convenientes y seguras.

El predio se destaca no solo por sus piscinas, tanto cubiertas como semicubiertas y al aire libre, sino también por una infraestructura integralmente adaptada y diseñada para promover el bienestar de los adultos mayores, garantizando una experiencia placentera y sin contratiempos. Todo está meticulosamente diseñado para que la experiencia sea lo más placentera posible, fusionando armoniosamente salud, naturaleza y tranquilidad





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