Teresa Parodi cumple años en un concierto en Buenos Aires

Teresa Parodi dio un concierto en Buenos Aires, donde compartió su nuevo disco y tuvo una importante participación junto a Shitstem. La obra tuvo una intensa participación y un público entregado. Algunos pasajes se celebraron especialmente y el arte sonoro diversificado fue apreciado.

Teresa Parodi daba un concierto en Buenos Aires con intérpretar por primera vez en la capital argentina las canciones del nuevo disco 'Fue mucho más que un concierto: un encuentro atravesado por la emoción, la reflexión y la belleza de las canciones compartidas en comunidad', según dijo Teresa Parodi .

Los invitados, emoción y un cruce de generaciones hicieron que la obra tuviera un carácter lúdico y reflexivo. Los coros, aplausos y momentos de baile completaban la experiencia en comunidad. Pedro Aznar, Víctor Heredia, Marilina Ross y Mavi Díaz también fueron mencionados por Teresa, en un momento en que parte de los invitados se reunieron para coronar un espectáculo que volvió a confirmar el lugar fundamental de Teresa Parodi dentro de la música popular argentina





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