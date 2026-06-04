Teresa Constantini defiende su identidad artística ante la disputa judicial con su ex esposo

La directora y guionista Teresa Constantini ha hablado públicamente sobre la disputa judicial que tiene con su ex esposo Eduardo Constantini por el apellido. Afirmó que su ex esposo le exigió que deje de usar su apellido de casada y que enfrenta una batalla en el tribunal eclesiástico para anular su matrimonio.

La directora y guionista Teresa Constantini ha hablado públicamente sobre la disputa judicial que tiene con su ex esposo Eduardo Constantini por el apellido. Constantini, que ha tenido una carrera artística de 40 años, afirmó que su ex esposo le exigió que deje de usar su apellido de casada, María Teresa Correa Ávila.

La mujer del desarrollador inmobiliario Elina habría sido la impulsora detrás de este requerimiento. Constantini reveló que la presión no se limita al plano civil, ya que también enfrenta una batalla en el tribunal eclesiástico para anular su matrimonio, ya que su ex esposo alega falta de madurez al casarse. Han pasado treinta años desde su divorcio, y Constantini considera que esta es una embestida incomprensible.

La directora justificó su cambio de postura explicando que la situación actual la obliga a plantarse públicamente y a defender su identidad cultural y creativa. Afirmó que quitarle su nombre de firmas equivale a intentar desmantelar su recorrido en el mundo del espectáculo, una meta que considera imposible de alcanzar por vías legales.

Aseguró que 40 años de trabajo firmado con ese nombre son su propio argumento, y que los créditos de sus películas, los programas de sus obras y los catálogos de los festivales que las programaron existirán independientemente de lo que resuelva cualquier tribunal





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