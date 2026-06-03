Tercer allanamiento en la casa del detenido por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

La Policía Científica realiza una nueva inspección en la vivienda del único imputado por el asesinato de la adolescente, con el objetivo de buscar evidencias complementarias tras la denuncia de que la escena no fue preservada. Este es el tercer procedimiento en el domicilio donde se cree que ocurrió el crimen.

La Policía Científica de Córdoba realizó este miércoles una tercera inspección en la vivienda del único detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega , un hombre identificado como Barrelier.

El nuevo allanamiento, ordenado por el Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo en la casa situada en la calle Del Campillo 878, minutos después de las 13 horas. En esta ocasión, los investigadores no solo buscaron manchas hemáticas, sino que también inspeccionaron minuciosamente los suelos de la propiedad.

Este procedimiento es el tercero que se ejecuta en la misma vivienda, lugar donde, según la teoría de la fiscalía, se habría producido el asesinato de la adolescente antes de trasladar sus restos a un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra. Los trabajos anteriores contaron con la participación de la División Canes de la Policía de Córdoba, que buscó rastros biológicos y el olor de la menor para confirmar su presencia en el domicilio.

Desde el momento de la detención de Barrelier y de la difusión de un video que mostraba a Agostina ingresando a la casa, la investigación avanzó en varios frentes. Durante el primer allanamiento, tres mujeres que se encontraban en la vivienda fueron retiradas en un patrullero, trasladadas a una dependencia policial y interrogadas para determinar su relación con los hechos.

En el inmueble convivían Barrelier, su actual pareja y su hija, además de un matrimonio que alquilaba una pieza en el primer piso. Una de las principales dificultades que enfrenta la pesquisa es la falta de preservación de la escena. Desde el sábado 23, fecha en que se descubrió el crimen, todos los habitantes continuaron viviendo en la casa, lo que pudo comprometer la evidencia.

Esta situación ha generado críticas y complicaciones para los peritos, que ahora buscan recuperar cualquier rastro que haya permanecido. El caso ha conmocionado a la sociedad cordobesa y ha tenido un profundo impacto en el entorno cercano a la víctima, especialmente en el colegio al que asistía Agostina. Según testimonios, tras el crimen las autoridades educativas y las familias implementaron medidas de seguridad más estrictas, como la prohibición de que las alumnas salgan solas.

Este femicidio ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la necesidad de políticas de protección integral para mujeres y niñas. Mientras tanto, la investigación judicial continúa, y los nuevos allanamientos buscan consolidar la prueba que permita reconstruir las circunstancias exactas del crimen y asegurar una condena ejemplificadora para el acusado.





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