Tenso cruce entre Eduardo Feinmann y el nieto de un dirigente de izquierda por las tomas de colegios

El presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, Francisco Pitrola, defendió las medidas de fuerza y cuestionó el accionar del Gobierno frente a la ley de Financiamiento Universitario en una entrevista con Eduardo Feinmann.

El periodista Eduardo Feinmann protagonizó un tenso intercambio televisivo con Francisco Pitrola , nieto del histórico dirigente del Partido Obrero Jorge Altamira, en el programa 'El noticiero de la gente' de LN+.

El foco del debate fue la toma de colegios secundarios en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Apenas iniciada la entrevista, Feinmann consultó a Pitrola sobre su vínculo familiar, y al confirmarse, el periodista indagó sobre la trayectoria de su abuelo. Pitrola defendió la figura de su abuelo, señalando que luchó por los derechos de los trabajadores, pero Feinmann replicó que había temas más importantes que el pasado familiar.

La conversación derivó en la crítica de Pitrola al Gobierno nacional por incumplir la ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso, mientras el Ejecutivo la frenó mediante un decreto. Feinmann argumentó que el conflicto debe resolverse en la Justicia y que él comparte parte del reclamo, pues estudió en la UBA. Pitrola contraatacó: 'Un profesor gana 600 mil pesos y no alcanza para llenar un plato de comida.

No sabemos cuánto gana usted, Feinmann, pero con ese sueldo no se puede vivir'. El estudiante insistió en que la demora judicial perjudica a docentes y alumnos, y defendió la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires como medida de protesta legítima. Pitrola también denunció un 'ataque estratégico' del Gobierno para deteriorar la educación pública con el fin de arancelarla.

Señaló que los docentes del Nacional cobran un 30% menos que los de colegios de la Ciudad, cuando históricamente percibían un 30% más.

'Nosotros como estudiantes vamos a defender la educación pública. Si tenemos que hacer una toma, la hacemos', afirmó. La ocupación no tiene plazo fijo; se evalúa día a día en asambleas. El intercambio reflejó la polarización en torno al conflicto universitario, que mantiene en vilo a la comunidad educativa





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