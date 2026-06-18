Tenso cruce entre Benegas Lynch y Grabois en Diputados por orden de oradores

El diputado libertario Bertie Benegas Lynch y el dirigente social Juan Grabois protagonizaron un violento intercambio verbal durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se debatían acuerdos de conciliación con acreedores internacionales.

En una sesión del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados , se vivió un tenso cruce entre el diputado libertario Bertie Benegas Lynch y el dirigente social Juan Grabois , mientras se debatían los acuerdos de conciliación entre Argentina y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

El conflicto comenzó por el orden de los oradores, cuando Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, reclamó que se permitiera intervenir a Grabois, quien no integraba ninguna de las tres comisiones que trataban el proyecto para autorizar un plan de pago a dos fondos de Estados Unidos.

"Habíamos tratado de ordenar mejor cómo se iba a manejar la comisión, pero no me parece esto", cuestionó Martínez. Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, respondió: "Me anotaste de prepo a Grabois, Germán. Me fijo y no está en la comisión. Yo administro la lista de oradores, déjamelo a mí".

Sin embargo, el intento de orden fue en vano. La tensión escaló cuando Grabois intervino abruptamente: "Hablame bien". Benegas Lynch replicó: "Estoy hablando yo, Grabois. Callate".

Entonces, Grabois lanzó un insulto: "No cancherees, porque te queda bastante mal, sos bastante pelotudo". El ataque verbal provocó abucheos entre los presentes. A pesar del altercado, la reunión continuó. Casi una hora después, el cruce se reavivó cuando Benegas Lynch le cedió la palabra a Grabois.

"Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso", le dijo Benegas Lynch. Grabois respondió: "Si lo elevo al tuyo, va a ser al nivel de una suela... Pero si querés que me apure...

". El libertario insistió: "Hablá bien, con buenas formas", pero Grabois lo interrumpió: "Callate un poquito la boca y dejame hablar".

Finalmente, Benegas Lynch estalló: "¿Vos creés que me afecta algo lo que digas? Después nos encontramos en la calle, vestido de jean y zapatillas, y me saludas. Y acá te hacés el picante". Grabois respondió: "Yo ahora estoy vestido de zapatillas y jean.

Si querés, nos encontramos ahora en un rato. No tengo problema", dando por terminada la conversación. El incidente refleja la tensión política en el Congreso, donde los debates sobre acuerdos financieros suelen generar enfrentamientos verbales. La discusión se centró en la autorización de un plan de pago a fondos de inversión estadounidenses, un tema sensible para la economía argentina.

Los legisladores de distintos bloques han expresado posturas encontradas sobre la conveniencia de estos acuerdos, lo que ha llevado a un clima de confrontación en las comisiones. Este cruce en particular puso de manifiesto las diferencias personales y políticas entre ambos dirigentes, quienes representan visiones opuestas sobre el rumbo económico del país





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