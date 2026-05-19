Tensiones Políticas y Desgaste de la Imagen Presidencial en Argentina

Análisis exhaustivo de la encuesta de Giacobbe sobre la caída de popularidad de Javier Milei, el ascenso de Axel Kicillof y la fragilidad de la tolerancia económica social.

La reciente medición realizada por la consultora Giacobbe ha revelado un panorama político complejo y cargado de tensiones en el corazón de Argentina. Entre el 4 y el 9 de mayo, con una muestra de 2.500 casos efectivos, el estudio pone de relieve el desgaste que está sufriendo el presidente Javier Milei .

Este deterioro de su imagen no es casual, sino que responde a una combinación de factores críticos, principalmente la prolongada crisis económica que afecta la calidad de vida de los ciudadanos y los recientes escándalos mediáticos, como el caso de Manuel Adorni. A pesar de que Milei todavía mantiene una ventaja considerable en términos de aceptación frente a Mauricio Macri, la tendencia es preocupante para el oficialismo.

El libertario se encuentra en un momento delicado donde su carisma inicial comienza a chocar con la realidad del ajuste fiscal y la resistencia social, evidenciando que la luna de miel con el electorado podría estar llegando a su fin. En paralelo, la relación entre La Libertad Avanza y el PRO atraviesa una fase de fricción evidente. Mauricio Macri ha intentado revitalizar su espacio político, lanzando advertencias sobre el peligro de que el populismo avance si el PRO decide callar.

Este movimiento es interpretado por sectores del Gobierno como una estrategia para ganar músculo negociador de cara a las elecciones de 2027. Mientras tanto, la encuesta muestra que Macri tiene una imagen positiva muy baja, apenas el 16,5%, y un rechazo significativo del 57,3%. Lo más llamativo es que la figura más valorada del bloque oficialista ya no es el mandatario, sino la senadora Patricia Bullrich, quien alcanzó un 39,7% de imagen positiva.

Este dato sugiere un desplazamiento del liderazgo interno o, al menos, una mayor valoración de la gestión ejecutiva de Bullrich frente al liderazgo disruptivo pero desgastado de Milei, lo que podría generar nuevas tensiones en la estructura de poder del gobierno. Por otro lado, la oposición parece estar reorganizándose para capitalizar este malestar. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se posiciona como el rival más directo y competitivo, acercándose peligrosamente a los niveles de aceptación del presidente.

Asimismo, se destaca el crecimiento de la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien ha logrado captar la atención de un sector importante del electorado con un 31,9% de imagen positiva. Este fenómeno indica que la sociedad argentina está buscando alternativas más allá de la polarización tradicional entre el libertarismo y el peronismo, abriendo la puerta a nuevas figuras que prometen representar el descontento social.

El punto más crítico del informe de Giacobbe reside en la tolerancia económica de la población. La consultora indagó sobre cuánto tiempo más podrían resistir los ciudadanos la actual situación financiera y los resultados son alarmantes. Aproximadamente el 41,9% de los encuestados afirmó que ya no puede resistir nada, mientras que un 65,2% de los votantes podría terminar descontento con la gestión si no hay mejoras antes de los próximos comicios.

La percepción del liberalismo, bandera principal de Milei, también ha sufrido una transformación semántica. En una nube de palabras, términos como pobreza, corrupción y decadencia aparecen ligados a esta corriente, aunque persistan conceptos como libertad y progreso. Esto demuestra que la batalla política futura no se librará únicamente en el terreno de las ideas ideológicas, sino en la capacidad real del Gobierno para revertir la sensación de precariedad y descomposición social que percibe gran parte de la ciudadanía





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