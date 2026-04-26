Tensiones internas en LLA: Karina Milei y Santiago Caputo en el centro de la tormenta política

El oficialismo enfrenta una crisis interna por las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo, mientras el presidente evita intervenir. La avanzada de la hermana del mandatario en áreas clave y las críticas por nombramientos en la Justicia generan malestar en sectores libertarios.

Un dirigente libertario cercano a Javier Milei desde hace años describe la situación actual del oficialismo con la frase 'Está todo roto', en referencia a las tensiones internas entre Karina Milei y Santiago Caputo , que han agitado el espacio digital de La Libertad Avanza (LLA).

A diferencia del año pasado, esta vez los protagonistas de esta disputa no se encontrarán en la cena de la Fundación Libertad, donde el presidente será el principal orador. Fuentes cercanas al asesor presidencial justifican su ausencia alegando que deberán revisar las respuestas ministeriales para el informe de gestión que Manuel Adorni presentará ante la Cámara de Diputados el próximo miércoles 29.

La crisis política generada por los problemas judiciales del jefe de gabinete ha opacado las versiones sobre una posible avanzada de Karina Milei en áreas clave como la SIDE y el ARCA (ex AFIP), donde se percibe una creciente influencia de su hermana. Aunque se intenta mostrar una aparente armonía entre las facciones, como se vio en el evento de la Escuela de Formación Política de LLA en Suipacha, liderado por Karina y Sebastián Pareja, la tensión subyacente persiste.

El apoyo logístico que el equipo de Caputo brinda a Adorni, quien está alineado con la secretaria general de la Presidencia, no disipa las críticas hacia el esquema partidario diseñado por Karina, acusada de vincularse con figuras cercanas al kirchnerismo, algo que contrasta con el discurso anticasta de Milei. La polémica se extiende a nombramientos en la Justicia federal, donde candidatos con vínculos kirchneristas fueron incluidos en los pliegos enviados al Senado, generando malestar en sectores como Las Fuerzas del Cielo.

Mientras algunos legisladores afines a Karina defienden su estrategia como exitosa, otros dirigentes históricos de LLA temen que la dependencia de figuras cercanas a ella y con pasado en otras fuerzas políticas pueda diluir la 'épica militante' que impulsó la candidatura de Milei en 2023. A pesar de las críticas, el entorno de Karina se ampara en los resultados electorales de octubre, aunque persisten dudas sobre el futuro del partido de cara a 2027, especialmente tras el 'affaire' Adorni, que ha erosionado el discurso anticasta del gobierno





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