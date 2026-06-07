Tensiones internas en el gobierno de Milei: Bullrich desafía al Presidente y el fantasma de una ruptura

Patricia Bullrich se niega a apoyar el plan de Milei para bloquear una designación judicial, lo que genera incomodidad en el oficialismo y especulaciones sobre su futuro en el bloque.

El oficialismo libertario atraviesa una de sus semanas más turbulentas desde la asunción de Javier Milei . La negativa de Patricia Bullrich a acompañar la maniobra del Presidente para impedir la designación de la jueza María Verónica Michelli desató una crisis interna que expone las fisuras del espacio gobernante.

Milei, conocido por su temperamento explosivo, contuvo la furia durante la reunión con la senadora y aceptó su renuncia al bloque, pero no sin dejar claro su desacuerdo. La senadora conserva altos niveles de popularidad, superiores incluso a los del propio mandatario, lo que la convierte en una pieza clave dentro de La Libertad Avanza.

Sin embargo, su decisión de oponerse al plan presidencial ha generado especulaciones sobre un posible quiebre definitivo. El conflicto no es aislado. Detrás de la disputa judicial se esconde una estrategia más amplia: la obsesión de Milei por blindar su gobierno frente a lo que considera una persecución mediática y judicial. En ese tablero, la designación de Michelli se convertía en una amenaza, al estar emparentada con un periodista que el Presidente acusa de recibir órdenes para investigar al oficialismo.

La hermana del mandatario, Karina Milei, respalda esta visión, especialmente después de verse salpicada por los audios del caso Andis. Ella se ha convertido en la principal defensora de la línea dura, junto a Santiago Caputo, y presiona para que no se firme el decreto de aceptación de Michelli.

Sin embargo, Bullrich, que históricamente ha mantenido una relación tensa con los Milei, decidió marcar un límite y no ceder ante lo que considera una jugada política arriesgada. Las repercusiones no tardaron en llegar. En el PRO, exsocios de Bullrich observan con satisfacción la polémica, mientras especulan con un posible acercamiento entre la senadora y Mauricio Macri para las próximas elecciones.

La jefatura porteña y la carrera presidencial asoman como los escenarios de una guerra fría que podría redefinir el mapa político argentino. Por ahora, el Gobierno intenta minimizar el impacto, pero la herida interna está abierta y el fantasma de una ruptura recorre los pasillos de la Casa Rosada.

Milei, que suele alternar entre la calma y la ira, se enfrenta al desafío de mantener unido a un espacio político que prometía ser monolítico pero que muestra fisuras cada vez más profundas. La pregunta que circula entre los analistas es si Bullrich terminará apartándose definitivamente del oficialismo o si encontrarán un punto de equilibrio que evite una crisis mayor





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