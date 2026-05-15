Tensiones Geopolíticas: Estados Unidos Advierte a Argentina sobre Influencia China en la Hidrovía

Un análisis detallado sobre las reuniones secretas en Washington donde EE.UU. expresó su preocupación por la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la posible injerencia de capitales chinos en sectores estratégicos argentinos.

El escenario internacional se encuentra atravesando un momento de redefiniciones profundas, donde el pragmatismo económico choca frontalmente con las agendas de seguridad nacional. Mientras Donald Trump realizaba una visita de gran despliegue en Pekín, buscando navegar las complejas aguas de las tensiones comerciales con China , en las oficinas de Washington se desarrollaba una trama paralela de alta sensibilidad diplomática.

Santiago Caputo, asesor clave del gobierno argentino, mantuvo encuentros estrictamente reservados con figuras prominentes del aparato político y legislativo estadounidense. Estas reuniones, coordinadas en gran medida por el lobbista Barry Bennett y acompañadas por el embajador Alec Oxenford, no fueron meros saludos protocolares, sino advertencias directas sobre la vulnerabilidad de los activos estratégicos de Argentina frente a la expansión del capital chino.

Especialmente, el foco de la preocupación estadounidense se centró en la licitación de la Hidrovía, un proyecto que trasciende lo técnico para convertirse en una pieza de ajedrez geopolítica. La Hidrovía Paraná-Paraguay no representa simplemente una obra de infraestructura hídrica, sino que constituye la verdadera aorta comercial de toda la región del Cono Sur.

A través de este corredor fluvial se desplaza aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas de granos y sus derivados, incluyendo productos críticos como la soja, el maíz y el aceite. No obstante, su importancia se extiende más allá de las fronteras nacionales, siendo el salvavidas económico de Paraguay, un país sin salida al mar que depende enteramente de esta vía para insertarse en el comercio global.

Asimismo, el flujo de carga proveniente del sur de Brasil, específicamente desde Mato Grosso do Sul, converge en este sistema para alcanzar el océano Atlántico. En consecuencia, quien logre el control del dragado y el balizamiento de esta arteria no estará simplemente gestionando un canal de navegación, sino que ostentará el mando sobre la puerta de salida de la agroindustria más potente del hemisferio sur, lo que otorga un poder de negociación inmenso sobre la seguridad alimentaria y económica de la región.

En el corazón de esta disputa se encuentra la licitación para la concesión de los próximos 25 años, la cual ha generado una fricción evidente entre los intereses de Washington y las gestiones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn). El proceso se encuentra en una etapa decisiva, con la apertura del tercer sobre, aquel que contiene las ofertas económicas.

Actualmente, la competencia se reduce a dos grandes bloques: por un lado, el consorcio integrado por la firma belga Jan de Nul y la empresa argentina Servimagnus; por el otro, la belga DEME, que cuenta con el respaldo de potentes aliados norteamericanos como Great Lakes, Clear Street y el fondo KKR. A pesar de que Jan de Nul y Servimagnus lideran actualmente la evaluación técnica con un puntaje de 66,2 frente a los 42,14 de DEME, el gobierno de Estados Unidos ha manifestado sospechas fundadas sobre una posible injerencia de la República Popular de China detrás de la oferta argentina, sugiriendo que el pliego de licitación fue diseñado para favorecer a este grupo.

Las advertencias estadounidenses han sido contundentes, especialmente a través de figuras como el congresista republicano Brian Mast, quien ha señalado que es inaceptable que, tras recibir asistencias financieras millonarias, se limite la capacidad de las empresas de Estados Unidos para operar en puertos y vías navegables argentinas. Esta postura refleja la persistencia de la doctrina 'America First', la cual prioriza la hegemonía estadounidense en sectores estratégicos, independientemente de la cordialidad superficial que pueda existir entre los mandatarios en Pekín.

Para la administración de Javier Milei, esto representa un desafío diplomático mayúsculo. Si bien el presidente ha manifestado un alineamiento ideológico y político inquebrantable con Estados Unidos e Israel, también ha reconocido a China como un socio comercial indispensable, creando una tensión interna entre la lealtad geopolítica y la necesidad económica. Desde la Anpyn, la respuesta oficial ha sido de cautela y firmeza técnica.

Las autoridades han asegurado que no habrá modificaciones en el calendario ni en los procedimientos de adjudicación, argumentando que no se han detectado vínculos directos con Estados soberanos en ninguno de los consorcios finalistas. Si bien reconocen que las empresas involucradas han tenido experiencias previas trabajando en consorcios con entidades chinas, sostienen que las ofertas actuales están limpias de tales influencias.

Sin embargo, la presión de Washington seguirá siendo un factor determinante, ya que el control de la Hidrovía no es solo un negocio de dragado, sino una cuestión de soberanía y control estratégico en una zona donde la lucha por la influencia global entre Washington y Pekín es más evidente que nunca





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