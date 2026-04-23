Tensiones en Medio Oriente: Bloqueo de EE.UU. a Irán, Obstáculos en Cisjordania y Pérdida de Periodista en Líbano

Estados Unidos intensifica la presión sobre Irán con un bloqueo naval. La situación en Cisjordania sigue siendo crítica, con obstáculos para la ayuda humanitaria y la libertad de movimiento. Una periodista libanesa muere en un ataque israelí en el sur de Líbano.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha intensificado las acciones en el Golfo Pérsico, ordenando a 31 embarcaciones, en su mayoría petroleros, dar la vuelta o regresar a puerto como parte de un bloqueo contra Irán .

Esta medida, según CENTCOM, busca restringir las capacidades de Irán y ejercer presión sobre el régimen. La mayoría de los buques han acatado las instrucciones estadounidenses, evitando así una confrontación directa en el mar. La operación, de gran envergadura, involucra a más de 10.000 efectivos militares estadounidenses, desplegados a través de 17 buques de guerra y una fuerza aérea compuesta por más de 100 aeronaves.

Esta demostración de fuerza subraya la determinación de Washington de mantener la estabilidad regional y contrarrestar la influencia iraní, aunque también genera preocupaciones sobre una posible escalada de tensiones en una zona ya volátil. La situación se complica aún más por las conversaciones previstas entre Líbano e Israel en Washington, mediadas por Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar un acuerdo duradero que ponga fin a décadas de hostilidad.

Sin embargo, el ex general estadounidense Mark Kimmitt ha expresado reservas sobre el éxito de estas negociaciones, señalando la ausencia clave de Hezbollah en el proceso. Kimmitt argumenta que sin la participación del grupo libanés, cualquier acuerdo alcanzado podría ser frágil y susceptible de ser socavado. La complejidad geopolítica de la región se ve agravada por la situación en Cisjordania, donde Belén, la ciudad natal de Jesús, permanece aislada bajo el control israelí.

A pesar de estar a solo diez kilómetros de Jerusalén, el acceso a Belén es extremadamente difícil, requiriendo atravesar múltiples controles militares y sortear el llamado “muro de defensa” construido por Israel en 2002. Esta barrera física y los estrictos controles de acceso limitan la libertad de movimiento de los palestinos y dificultan el desarrollo económico y social de la ciudad.

Un ejemplo conmovedor de esta situación es el bloqueo del papamóvil que el Papa Francisco deseaba transformar en una clínica pediátrica móvil para los niños de Gaza. A pesar de haber sido acondicionado con todo el equipamiento necesario, el vehículo permanece retenido por las autoridades israelíes, impidiendo que se cumpla el último deseo del pontífice.

La organización Vehicle of Hope, vinculada a Cáritas Suecia, ha denunciado la falta de autorización para ingresar a Gaza, lamentando la imposibilidad de brindar asistencia médica a los niños palestinos. En paralelo, la escalada de violencia en el sur de Líbano ha cobrado la vida de una periodista libanesa, Amal Khalil, quien murió en un ataque aéreo israelí contra una casa donde se había refugiado mientras cubría el conflicto entre Israel y Hezbollah.

Khalil, reportera del diario Al-Akhbar, había estado informando sobre la reanudación de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, que se intensificaron a principios de marzo. Su muerte subraya los peligros que enfrentan los periodistas que cubren conflictos armados y la necesidad de proteger la libertad de prensa.

El ataque aéreo que causó su muerte se produjo después de que un ataque anterior impactara cerca del automóvil en el que viajaba con otra colega, lo que la obligó a buscar refugio en la casa de al-Tiri. La pérdida de Amal Khalil es un duro golpe para el periodismo libanés y un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la guerra





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