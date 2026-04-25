Tensiones en la Diplomacia Argentina por Ascensos: Acusaciones y Postergaiones

La aprobación de ascensos diplomáticos se ha convertido en un punto de conflicto en el gobierno de Javier Milei, con acusaciones mutuas y postergaciones en el Senado. Las divisiones internas y el pasado político de algunos candidatos son el centro del debate.

La diplomacia argentina atraviesa un período de tensiones internas y ajustes de cuentas en torno a los ascensos de 43 diplomáticos. Un trámite que debería ser rutinario –la aprobación de pliegos de ascensos a embajador, ministro de primera y ministro de segunda– se ha convertido en un foco de intensas disputas, con acusaciones cruzadas dentro y fuera del Palacio San Martín.

La postergación del debate en la comisión de Acuerdos del Senado, debido a la falta de consenso, ha revelado profundas divisiones y cuestionamientos sobre la idoneidad de algunos de los propuestos. Estos ascensos, que datan de las gestiones de Alberto Fernández y Gerardo Werthein, representan una “herencia” compleja para el actual canciller, Pablo Quirno.

La principal objeción radica en que algunos diplomáticos no cumplirían con los requisitos para el ascenso, y en el pasado político –peronista o kirchnerista– de ciertos candidatos, según fuentes del radicalismo. Se ha solicitado una revisión de las listas y la presentación de una nueva propuesta.

El gobierno, a través de la senadora Patricia Bullrich, se muestra dispuesto a aceptar modificaciones en los plazos, pero no en los nombres, y ha fijado una nueva fecha para el tratamiento de los pliegos. El sindicato de diplomáticos, APSEN, ha expresado su preocupación por las dilaciones y ha calificado de “improcedente y antiético” cualquier accionar que se desvíe del procedimiento legal establecido.

Se acusa a funcionarios de la Cancillería de presionar a los senadores para frenar los ascensos, y se ha identificado a un grupo de 12 diplomáticos –apodados “los doce apóstoles”– como los principales impulsores de los cuestionamientos. Entre ellos se encuentran Mario Verón Guerra, embajador en Colombia, y Ariel Campero, agregado cultural en Lima.

Los críticos cuestionan la inclusión de colaboradores del canciller Quirno, como Fernando Brun, Juan Manuel Navarro y Francisco Tropepi, así como de diplomáticos designados durante la gestión de Alberto Fernández, como Santiago Villalba Díaz, Juan Manuel Cortelleti y Pablo Deangelis. Se ha llegado a un acuerdo tentativo entre Quirno y Bullrich para aprobar una primera tanda de pliegos esta semana, dejando otros para una segunda instancia, mientras se avanza con el listado de ascensos de 2026.

La situación refleja las tensiones entre diferentes facciones políticas dentro del gobierno y la Cancillería, y la dificultad de construir consensos en torno a la política exterior





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