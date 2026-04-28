Tensiones en el Senado por la Reforma Electoral de Milei: La UCR Propone Alternativas a las PASO

El oficialismo enfrenta dificultades para avanzar con la reforma electoral propuesta por el presidente Javier Milei. La UCR presenta un proyecto alternativo que busca modificar el esquema de las PASO, generando tensiones dentro del bloque dialoguista y abriendo un debate sobre el futuro del sistema electoral argentino.

La iniciativa de reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei enfrenta obstáculos en el Senado , con divisiones incluso entre sus aliados. Sectores como la Unión Cívica Radical ( UCR ) han presentado un proyecto alternativo que propone modificar el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), evidenciando tensiones dentro del bloque dialoguista.

La bancada radical, liderada por Eduardo Vischi, sugiere que las PASO sean optativas, en contraste con la propuesta gubernamental de eliminarlas por completo. Esta divergencia se suma a otras reservas del radicalismo sobre aspectos específicos de la reforma. El proyecto de la UCR, firmado por su titular en el Senado, se centra en el futuro de las PASO, buscando mantenerlas como una opción, mientras que el oficialismo insiste en su supresión para reducir los costos del sistema electoral.

El ministro del Interior, Diego Santilli, ha defendido la eliminación de las PASO, argumentando un ahorro de más de 200 millones de dólares. La diputada libertaria Romina Diez también ha respaldado la iniciativa, calificando las PASO como un gasto innecesario financiado con el dinero de los contribuyentes.

Sin embargo, gobernadores aliados como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se han mostrado en contra de la eliminación de las PASO. El senador bonaerense Maximiliano Abad, de la UCR, ha propuesto una postura intermedia, abogando por la modernización del sistema electoral y la garantía de la participación ciudadana, sugiriendo que las PASO sean exceptuadas cuando exista una lista única para evitar gastos innecesarios.

Abad advierte que reducir el debate al mero ahorro fiscal es un error, ya que la democracia es una inversión en libertad. La Libertad Avanza ha girado la iniciativa a la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, y se espera que el debate comience la próxima semana con la participación de funcionarios nacionales.

El proyecto, que consta de 79 artículos, incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones a la Boleta Única de Papel (BUP) y la implementación de Ficha Limpia. Además, propone el fin de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, quienes serían designados indirectamente por los legisladores nacionales. Para su aprobación, la reforma requiere una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.

Abad también ha cuestionado el esquema de financiamiento propuesto, advirtiendo sobre el riesgo de que el poder económico condicione la equidad en la contienda electoral. El radicalismo también ha expresado objeciones a los cambios en la BUP, en particular a la posibilidad de unificar en una sola boleta la oferta nacional, provincial y municipal, lo que consideran un retroceso respecto a la legislación reciente.

Argumentan que una boleta única de estas características sería demasiado grande, generaría problemas logísticos y dificultaría la elección del votante, además de afectar el federalismo





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