Tensiones en el Golfo Pérsico: Israel mata a líder de Hezbollah, Irán responde con misiles y EE.UU. busca acuerdo de paz

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifica con ataques, sanciones y negociaciones. Israel afirma haber matado a un líder de Hezbollah en Beirut, mientras Irán responde con misiles en el estrecho de Ormuz. EE.UU. impone sanciones a Irak y presiona a la ONU para liberar el paso marítimo. La OMI reporta 1.500 buques atrapados y 10 marinos muertos. El turismo en Medio Oriente podría recuperarse en dos meses, según el WTTC.

Mientras Israel asegura haber matado a un líder de Hezbollah en Beirut, el régimen de Irán analiza por estas horas la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un acuerdo de paz.

El primer ministro Benjamin Netanyahu reveló que las fuerzas israelíes asesinaron en un ataque en Beirut al comandante de la Fuerza Radwan de Hezbollah. Todo sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán minuto a minuto: La televisión estatal iraní afirmó que el ejército de Irán disparó misiles contra fuerzas estadounidenses el jueves después de lo que describió como un ataque contra un petrolero iraní, señaló AFP.

'Tras el ataque del ejército estadounidense a un petrolero iraní, las unidades enemigas en el estrecho de Ormuz quedaron bajo fuego de misiles iraníes y se vieron obligadas a huir después de sufrir daños', informó la cadena IRIB, citando a un responsable militar no identificado. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Irak: El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el viceministro de Petróleo de Irak, Ali Maarij Al-Bahadly, que define como 'instrumental para facilitar el desvío de productos petroleros iraquíes para beneficiar al conocido contrabandista de petróleo afiliado a Irán, Salim Ahmed Said'.

También incluyó en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) tres altos cargos de los grupos pro iraníes Kata’ib Sayyid Al-Shuhada y Asa’ib Ahl Al-Haq. EE.

UU. y los países del Golfo presionan a la ONU por bloqueo de estrecho de Ormuz: Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionaron el jueves a las Naciones Unidas para que exija a Irán el fin del bloqueo del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, mientras una resolución sobre el tema se enfrentaba a la amenaza de un veto.

'Creemos en algunos principios básicos fundamentales, a saber, la libertad de navegación para las economías de todo el mundo. Eso es lo que está en juego aquí, nada menos que una piedra angular de la estabilidad y el comercio mundiales', declaró el embajador estadounidense Mike Waltz, rodeado de sus homólogos de Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait.

Estados Unidos y Baréin presentaron recientemente al Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en el que se pide a Irán que libere el estrecho de Ormuz, se abstenga de cobrar peajes y especifique dónde ha colocado minas. Unos 1.500 buques 'atrapados' por el conflicto en el Golfo según Organización Marítima Internacional: 'En este momento tenemos aproximadamente 20.000 tripulantes y unos 1.500 buques atrapados', dijo Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), al inaugurar la Convención Marítima de las Américas.

Además, '10 marinos han perdido la vida' en más de 30 ataques a embarcaciones, añadió Domínguez posteriormente a la prensa. Esa cifra de fallecidos fue mencionada previamente por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La Organización Marítima Internacional pide paciencia hasta el final de la guerra y no cruzar Ormuz para evitar la pérdida de vidas humanas: El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, pidió este jueves paciencia a toda la cadena del transporte marítimo mundial hasta finalizar el conflicto en el golfo Pérsico y no cruzar el bloqueado estrecho de Ormuz para evitar pérdidas humanas.

'Les pido paciencia a todos los operadores, los armadores y aquellos que están en la cadena del transporte marítimo porque es importante que sigamos poniendo primero la vida humana, la gente de mar, la seguridad de los buques, la sostenibilidad a largo plazo', señaló a la prensa el panameño. El secretario general de la OMI, que dio esas declaraciones en Panamá en el marco de la Convención Marítima de las Américas, enfatizó que es 'mejor enfocarse' en que 'este conflicto llegue a su fin' para retomar luego las 'operaciones'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la víspera que Washington había mantenido en las últimas horas 'conversaciones muy buenas' y que es 'muy posible' que llegarán 'a un acuerdo' para poner fin a la guerra contra Irán y al bloqueo de Ormuz. Advierten que el turismo en Medio Oriente podría recuperarse de la guerra en dos meses: El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) estima que el turismo pueda recuperarse 'en mínimo dos meses' en Medio Oriente, región que se ha visto directamente afectada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según dijo a la agencia EFE su presidenta, Gloria Guevara.

'El año pasado Oriente Medio rompió récords' en el sector turístico, afirmó la también consejera delegada de la organización que representa al sector privado global de esta industria, quien añadió que este año 'no va a ser mejor que el pasado, pero la cuestión es cómo de rápido se va a recuperar'





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