Tensiones en el Gobierno: Chats revelan disputas internas y estrategias para 2027

Análisis de las tensiones internas en el Gobierno argentino, reveladas a través de chats de Whatsapp entre ministros y funcionarios. Se discuten estrategias políticas, la creciente impaciencia con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las repercusiones de los préstamos millonarios otorgados por el Banco Nación.

Sucede en cualquier equipo de trabajo. Y Casa Rosada no es la excepción. Los chats de Whatsapp laborales se acumulan en los celulares de los ministros y los funcionarios de primera línea del Gobierno. Pero hay dos que se siguen con especial atención. Uno es el de gestión, donde se transmiten los lineamientos centrales a seguir, con participación muy activa incluso en momentos difíciles, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

El otro, de mayor importancia, es el del gabinete, con algunos actores externos al equipo de ministros y la presencia estelar de Javier Milei. Ahí habla frecuentemente el Presidente. El resto, casi sin excepción, más allá de algún silencio, lo aplaude. Lo venera, en realidad, sin ánimo de debatir nada.\En estos días de Semana Santa, Milei utilizó esa plataforma para, una vez más, dedicar una serie de insultos a los periodistas, sobre todo después de que se revelara una red de desprestigio contra el jefe de Estado que incluía a periodistas presuntamente pagados por Rusia. La (im)paciencia sobre Adorni no requirió ninguna intriga palaciega para descubrir el nuevo enojo presidencial con los medios, de los que surgió hace una década y con los que se enfrenta en batallas semanales y muchas veces unipersonales. En sus redes, Milei destrozó a la prensa con un posteo en el que certificó su defunción. Nada nuevo. Toda esa bronca el Presidente la trasladó al chat ministerial, con la mayoría de los presentes aplaudiendo su combate mediático y algunos, los menos cómodos, expresando su malestar off the record, al considerar que se trata de una pelea que no conduce a nada y que solo busca encubrir una gestión cada vez más problemática en lo económico y salpicada por dos escándalos: los que involucran a Adorni y los recientes que surgieron a partir de la concesión de préstamos millonarios del Banco Nación a funcionarios. “Se puede tolerar a Adorni, pero hasta cierto punto, porque después te complica. Esta no es la forma. El día que tenga una imputación en la Justicia, se tiene que terminar”, es el análisis severo de una fuente prominente del Gobierno que cree que la paciencia con el jefe de Gabinete se agotará pronto. No es la única persona dentro de la Rosada que piensa así. Excepto los hermanos Milei, el resto del gabinete, en mayor o menor medida, le ha retirado el apoyo al jefe de ministros, más allá de que este lunes pueda surgir una selfie familiar llena de sonrisas para ilustrar un escenario amigable y cordial que no existe.\El tema de los créditos también impactó puertas adentro del gabinete. Una treintena de funcionarios y legisladores accedieron a préstamos millonarios del Banco Nación, difíciles de justificar si se los compara con los sueldos que perciben y su breve trayectoria como empleados estatales. La mayoría, sobre todo los que obtuvieron mejores acuerdos crediticios, responden al grupo de “Toto” Caputo en Economía, aunque el caso emblemático fue el del jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien fue destituido por Sandra Pettovello después de que se supiera que fue uno de los mayores beneficiados. Él mismo reconoció haberse ido a raíz de ese hecho, pero luego fue desmentido por Sandra Pettovello y Milei. Cuentan en un ministerio que no fue favorecido con los créditos ventajosos que, hace meses, un funcionario de esa órbita fue a solicitar uno al Nación con una tasa preferencial acorde a sus ingresos, pero no se lo concedieron. Agachó la cabeza y acudió a una entidad privada, como el BBVA, que sí se lo terminó otorgando por el doble de tasa. Lo insólito es que apareció dentro del listado que se difundió, aunque nunca recibió el préstamo. Fue víctima, aseguran, de una venganza. Las crisis abiertas con consecuencias judiciales golpean fuertemente la agenda electoral de cara al próximo año. Pero preocupa más la falta de una solución política a la evidente dificultad que tiene el Gobierno para resolver el panorama inflacionario, con marzo perfilándose para superar el 3% mensual y mantener el alza después de los datos de enero y febrero. Son varios los miembros de ese chat que están solicitando comenzar a planificar la estrategia de 2027 para poder anticiparse a un año que se ve complejo. Si bien para la elección presidencial todavía falta un año y medio, en las provincias ya se está discutiendo sobre cómo competirá cada espacio. El año electoral casi siempre comienza en febrero, usualmente en La Pampa. A menos que el Gobierno logre evitar desdoblamientos masivos, como ocurrieron en 2023, cada provincia tendrá su propia jornada electoral durante todo el año que viene, desde el segundo mes hasta noviembre. En ese camino, el ala más dialoguista del Gobierno cree que desde ahora es necesario ir concretando las alianzas con los gobernadores afines, que son al menos una decena, entre los ex Juntos por el Cambio y los peronistas no kirchneristas. “Varios tendrán que renunciar a sus propias candidaturas si es necesario cerrar alianzas locales”, expresan





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